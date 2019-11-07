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اعتقال لاعب كرة القدم الاميركية لحيازته “ماريجوانا”

منذ ساعتين

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فريسكو (الولايات المتحدة) – اعتقلت السلطات الأميركية لاعب فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية، دانيل روس، لحيازته ماريجوانا وسلاح غير شرعي.

وصرح مسؤول شرطة مدينة فريسكو (تكساس)، إيفان ماتي، أن روس اعتقل الأربعاء، لكن دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حيث كان روس (26 عاما) ضمن قائمة مصابي فريقه لمعاناته من إصابة في الكتف وشارك الموسم الماضي في 13 مباراة.

من جانبه، رفض نادي كاوبويز التعليق على اعتقال لاعبه روس. (إفي)

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