اعتقال لاعب كرة القدم الاميركية لحيازته “ماريجوانا”

فريسكو (الولايات المتحدة) – اعتقلت السلطات الأميركية لاعب فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية، دانيل روس، لحيازته ماريجوانا وسلاح غير شرعي.

وصرح مسؤول شرطة مدينة فريسكو (تكساس)، إيفان ماتي، أن روس اعتقل الأربعاء، لكن دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حيث كان روس (26 عاما) ضمن قائمة مصابي فريقه لمعاناته من إصابة في الكتف وشارك الموسم الماضي في 13 مباراة.

Dallas Cowboys defensive lineman Daniel Ross, 26, was arrested during a traffic stop and was taken into custody for possession of marijuana and unlawful possession of a weapon, a Dallas area radio station reported. https://t.co/ervs5qfj6T

— NBC Los Angeles (@NBCLA) November 7, 2019