“التنمية” تنظم وقفة للتوعية بالآثار السلبية للتسول

عمان- الغد– نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة مكافحة التسول ومركز رعاية وتأهيل المتسولين مادبا وبالتعاون مع مديرية الامن العام، أمس الأربعاء، وقفة شبابية تهدف إلى التوعية بالاثار السلبية لظاهرة التسول ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة التسول.

وشارك في الوقفة امام مبنى مديرية الدفاع المدني في محافظة مادبا ، موظفي المركز ومديرية التنمية الاجتماعية مادبا وعدد من طلبة مدارس الفيحاء للذكور وجمعية بشائر النور لمتلازمة داون وافراد من الشرطة المجتمعية ومتطوعون من هيئة شباب كلنا الأردن.

وتضمنت الورشة توزيع بروشورات توعوية وملصقات ويافطات حول اخطار التسول وتأثيره على المجتمع.

وتدعو الحملة الى عدم إعطاء الحافز مما قد يعزز الظاهرة، ورفع الوعي لدى المواطن لتحمل المسؤولية ازاء الحد من تاثيراتها على المجتمع .