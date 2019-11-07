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اللبدي لـ”الغد”: كنت أرد على المحققين “سيدنا والأردنيين وراي”

منذ ساعتين
هبة اللبدي في تصريحات لـ"الغد" من داخل سيارة الإسعاف عند جسر الملك حسين

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غادة الشيخ

عمان- روت الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي لـ”الغد” بعضا من تفاصيل فترة اعتقالها في سجون الاحتلال.

ومن بعض ما ذكرته اللبدي قولها: “كل ما كنت أخضع للتحقيق أثناء إضرابي عن الطعام كنت أقول للمحققين أعملوا إلي بدكم إياه.. أصلاً سيدنا ورى ظهري وكل الأردن وراي”.

جاء ذلك في سياق حديثها عن الدعم المعنوي الذي حصل معها عندما علمت عن الجهود الرسمية والشعبية الأردنية للضغط على الاحتلال للإفراج عنها.

وقالت: “أنا ما عملت شي أنا مواطنة أردنية بسيطة وبعد ما لقوا علي تهمة ظلموني ظلم تاني بالاعتقال الإداري”.

التفاصيل تنشرها “الغد” في وقت لاحق اليوم..

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