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“المكافحة” تضبط 6 مروجين بحوزتهم مخدرات وأسلحة في الزرقاء

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وضمن جهودهم المستمرة وحملاتهم الأمنية على المطلوبين والمشبوهين ببيع وترويج المواد المخدرة فقد نفذوا أمس حملة امنية في أحد أحياء محافظة الزرقاء داهموا خلالها أماكن تواجد عدد منهم، حيث ألقوا القبض على 6 أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان أن من بين المقبوض عليهم مطلوب بحقه 16 طلبا امنيا والذي أبدى مقاومة شديدة وأطلق النار باتجاه القوة الأمنية وحاول الفرار بواسطة مركبته لحظة إلقاء القبض عليه، إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، فيما كان من بين المقبوض عليهم كذلك شخص مطلوب بحقه 5 طلبات في قضايا المخدرات والشروع بالقتل، كما وتم ضبط كميات من بودرة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة بحوزة باقي المقبوض عليهم وسلاح ناري، وبوشر التحقيق معهم.

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