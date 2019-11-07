توافد أعداد كبيرة من السياح إلى العقبة (صور وفيديو)

أحمد الرواشدة

العقبة- تشهد مدينة العقبة حركة سياحية نشطة وتوافد إعداد كبيرة من السياح الأجانب من الجنسيات المختلفة بالتزامن مع وصول 3 بواخر سياحية اليوم الخميس.

وقال مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة العقبة شرحبيل ماضي إن العقبة تتمتع بمنتج سياحي فريد، مؤكدا أن السلطة عملت على تنويعه في الوقت الذي يفضل الزوار الوصول إلى أضلاع المثلث السياحي الذهبي وادي رم والبتراء والعقبة وخاصة في هذه الأوقات من السنة.

وبين ماضي ان ميناء العقبة استقبل منذ صباح اليوم ثلاث بواخر سياحية على متنها 3000 سائحا من مختلف الجنسيات لزيارة مدينة العقبة ووادي رم والبتراء.

واضاف ماضي ان هذه السفن تأتي ضمن برنامج الترويج السياحي للعقبة، والذي استقطب هذا العام العشرات من بواخر الركاب العملاقة وان مدينة العقبة السياحية تعد من أهم المحطات التي ترسو فيها تلك البواخر السياحية، حيث أصبحت العقبة جسرا بحريا للسياحة العالمية، مؤكداً أن السلطة قامت بتوفير كافة الاجراءات التي من شانها تسهيل دخول البواخر وخروجهم من والى المملكة واستضافة ركابها.

واكد أن العقبة تشكل اليوم النموذج المثالي للبيئة الاستثمارية السياحية التجارية النشطة والجاذبة للسياح حيث يعد المثلث الذهبي السياحي من اهم المناطق التي يزورونها خلال فترة توقفهم في العقبة، وذلك من خلال استقبالها بواخر سياحية عالمية تحمل على متنها آلاف السياح.

واشار ماضي إن الحركة السياحية في العقبة تشهد نشاطاً سياحاً واكتظاظ بالسياح خلال هذه الفترة من العام، حيث يتوقع ان يصل عدد كبير من السفن السياحية العملاقة خلال الاسابيع القادمة التي تنقل السياح من مختلف الدول الاوروبية ومن اميركا، مشيراً انه يتوقع ان يصل العقبة خلال موسم السياحة القادم 2020 ما مجموعه 100 الف سائحا تقريبا قادمين على متن بواخر سياحية عملاقة.