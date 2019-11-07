طرح تذاكر مباراة النشامى واستراليا بتصفيات المونديال

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الاسترالي، والتي تقام عند السادسة مساء الخميس 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحدد الاتحاد 8 نقاط لبيع التذاكر، في عمان واربد، من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، ابتداء من اليوم الخميس، وحتى موعد اللقاء، الى جانب الشراء الالكتروني للتذاكر عبر الرابط: www.jfa.jo

وتباع التذاكر في مطعم ماكدونالدز فرع شارع عبدالله غوشة، وشارع الجامعة الاردنية، ودوار عبدون، والمقابلين الى جانب اشارة المدينة في اربد.. كما تباع ايضاً في منطقة الاكشاك باستاد عمان الدولي وستاد الملك عبدالله الثاني، بنفس التوقيت من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً.

وحُددت أسعار التذاكر بـ(5) دنانير للدرجة الاولى، ودينارين للدرجة الثانية، مقابل (25) دينار لدرجة كبار الزوار (VIP) والتي تتضمن دخول قاعات الضيافة، واستعمال مواقف السيارات داخل مدينة الملك عبدالله الثاني، و(25) دينار قيمة تذكرة جماهير الفريق الضيف استراليا.