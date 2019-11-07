“يويفا” يكشف عن الكرة الرسمية “يونيفوريا” ليورو 2020

مدريد – كشفت شركة (أديداس) الألمانية الأربعاء عن الكرة الرسمية لبطولة الأمم الأوروبية 2020 “يونيفوريا” المستوحاة من كلمتي “الوحدة والجنون الناتجتين عن أي بطولة من المستوى الأول بين المنتخبات الوطنية”.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “الكرة مصممة للاحتفال بالميزة الحصرية التي تستلهمها كل القارة من بطولة العام المقبل”.

وأشار اليويفا إلى أنه قرر إقامة البطولة الأكبر على مستوى القارة العجوز في 12 دولة مختلفة بمناسبة الذكرى الـ60 لها، حيث أشار أيضا إلى أن الشكل الجديد للبطولة هو إلهام لكرة المباريات الرسمية.

وأضاف الاتحاد القاري أن: “الخطوط السوداء المرسومة بقلم رصاص في أنحاء مختلفة من الكرة ترمز إلى طمس الحدود، وتجاوزها كانعكاس للشكل الجديد للبطولة. وتمتزج هذه الخطوط السوداء مع ألوان واضحة ومبهجة، لترمز إلى تعددية البطولة في كل وقت، والتقارب بين الثقافات المختلفة”.

وستنطلق البطولة في 12 حزيران (يونيو) 2020 بالعاصمة الإيطالية روما، وستختتم بعد شهر على ملعب (ويمبلي) التاريخي في لندن، كما ستقام المباريات في 12 مدينة وهي: أمستردام (هولندا)، وباكو (أذربيجان)، وبلباو (إسبانيا)، وبوخارست (رومانيا)، وبودابست (المجر)، وكوبنهاجن (الدنمارك)، ودبلن (أيرلندا)، وجلاسكو (إسكتلندا)، ولندن (بريطانيا)، وميونخ (ألمانيا)، وروما (إيطاليا)، وسان بطرسبرج (روسيا). (إفي)