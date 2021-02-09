%10.7 ارتفاع مبيعات الحواسيب الشخصية العالمية العام 2020

إبراهيم المبيضين

عمّان- أظهر تقرير عالمي حديث بان مبيعات أجهزة الحواسيب الشخصية العالمية قد شهدت خلال فترة الربع الرابع من العام الماضي 2020 زيادة لتسجل قرابة 79.4 مليون وحدة في جميع أسواق الاتصالات حول

العالم.

وأكدت الدراسة – التي اصدرتها مؤخرا مؤسسة “غارتنر” البحثية العالمية – بان مبيعات الحواسيب الشخصية ومع تسجيلها هذا المستوى تكون قد نمت بمقدار 7.6 مليون وحدة وبنسبة تصل إلى 10.7 %، وذلك لدى المقارنة بمبيعاتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت قرابة 71.74 مليون وحدة.

وذكرت الدراسة بان شركة ” لينوفو” تصدرت قائمة الشركات المصنعة لاجهزة الحواسيب الشخصية والأكثر بيعا خلال فترة الربع الرابع من العام الماضي بحصة تتجاوز الربع من اجمالي المبيعات العالمية.

ورغم الآثار السلبية التي حملتها جائحة “كورونا” على الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، إلا أن سوق الحواسيب الشخصية شهدت هذا النمو، وذلك بسبب توجه الناس وإقبالهم على اقتناء أجهزة الحواسيب بغرض تطبيق مفاهيم التعليم عن بعد والعمل عن بعد مع إجراءات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي التي فرضتها أزمة “كورونا”.

وأكدت الدراسة أن من أسباب النمو الأخرى؛ إعادة ترتيب وتنظيم وعودة نشاط سلاسل التوريد للأجهزة في عدد من أسواق العالم بعد تخفيف إجراءات الحظر.

إلى ذلك، أوضحت نتائج الدراسة أن شركة “لينوفو” استحوذت على الحصة الكبرى من حجم مبيعات الحواسيب الشخصية بنسبة تصل الى 27 % عندما شحنت وباعت 16.2 مليون وحدة.

وقالت الدراسة إن شركة “اتش بي” جاءت في المرتبة الثانية بحجم مبيعات قدر بنحو 20 مليون وحدة وبنسبة تصل الى 16 % خلال فترة الربع الرابع من العام الماضي.

وأشارت الدراسة الى أن شركة “ديل” سجلت مبيعات بحوالي 13.2 مليون وحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة تصل الى 16.6 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية للحواسيب الشخصية في الربع الرابع من العام الحالي.

وقالت الدراسة إن شركة “ابل” سجلت مبيعات بحوالي 7 ملايين وحدة في الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة تصل الى 8.7 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.

وذكرت الدراسة بان شركة “ايسر” شحنت وباعت قرابة 4.7 مليون وحدة في الربع الرابع من العام الماضي وبحصة تصل الى 6 % من اجمالي مبيعات السوق العالمية.