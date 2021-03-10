%100 نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة في مستشفى الجاردنز

محمد الكيالي

عمان – قال مصدر طبي مطلع إن نسبة إشغال غرف وأسرة العناية الحثيثة في مستشفى الجاردنز بلغت 100%.

واوضح المصدر أن 190 سرير عناية حثيثة تم إشغاله في المستشفى، مؤخرا، بعد الزيادة المضطردة في اعداد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد وخاصة السلالة البريطانية الجديدة والتي تعد الأسرع انتشارا.

وبين أن وزارة الصحة التي استأجرت المستشفى خلال الأشهر الماضية لغاية علاج مرضى كورونا، أضافت 5 أسرة عناية حثيثة لغاية توفير مجال أكبر لإستيعاب المصابين الذين بحاجة لأجهزة تنفس اصطناعي.

يذكر أن المملكة سجلت اليوم 6649 إصابة اجمالية و60 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات النشطة 64440 حالة.