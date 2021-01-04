%16 ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 16.1 % ليسجل خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 137.6، مقارنة مع 118.5 خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين الزراعيين أمس، وعلل هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار البندورة بنسبة 164.2 %، والجريب فروت بنسبة 116.2 %، والجزر بنسبة 110.2 %، والملفوف الأخضر بنسبة 73.1 %، والكلمنتينا بنسبة 45.6 %، والفلفل الحار بنسبة 40.8 %، والسبانح بنسبة 31.5 %، والجوافة بنسبة 27.4 %، والفلفل الحلو بنسبة 20.8 %، والبرتقال بنسبة 19.7 %، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 55.7 % من إجمالي عدد السلع في المؤشر.

وبالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، ومنها: الخس الاخضر بنسبة 40.2 %، والكوسا 25.6 %، والبندورة الكرز 25.5 %، والتمر 25.3 %، والباميا 24.4 %، والكمكوات 20.9 %، واللوبيا 20.3 %، والزيتون 20.0 %، والبصل الناشف 19.3 %، والموز 16.8. %، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 44.3 % من إجمالي عدد السلع في المؤشر.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني(نوفمبر) 2020 مقارنة مع شهر تشرين الأول(اكتوبر) 2020 بنسبة 13.9 %، حيث بلغ 137.6 لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 مقارنة مع 120.8 لشهر تشرين الأول(اكتوبر) 2020. ونتج ذلك بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار مجموعة من المحاصيل التي شكلت أهميتها النسبية 53.0 %، ومن أهم المحاصيل التي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها: الجوافة بنسبة 56.2 %، والزيتون 44.9 %، والملوخية دون فرط 36.7 %، والليمون 11.2 %، والبطاطا 10.5 %، والباميا 8.7 %، والملوخية الفرط 8.1 %، والجريب فروت 7.1 %، والرمان 6.8 %، والفلفل الحلو الملون 6.2 %، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الفول الاخضر بنسبة 44.7 %، والخيار 39.5 %، والجزر

36.7 %، والكوسا 31.4 %، والفاصوليا الخضراء 22.1 %، والخس الاخضر 20.7 %، والفلفل الحار 19.2 %، والفراولة 19.0 %، والفلفل الحلو

18.6 %، والزهرة 18.0 %، وبأهمية نسبية بلغت 47.0 %.

أما على الصعيد التراكمي، فقد ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 6.1 % للأحد عشر شهراً الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حيث بلغ الرقم القياسي التراكمي 113.4 لعام 2020 مقارنة مع 107.0 للفترة نفسها من العام 2019. وقد اسهم ارتفاع معدل الأرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل في هذا الارتفاع وكان أبرزها البندورة، حيث ارتفع معدل الرقم القياسي بنسبة 31.8 %، الزهرة 12.5 %، والكوسا 12.1 %، والموز 10.5 %، والفلفل الحلو الأخضر 10.4 %، والخيار 9.7 % والفاصوليا 7.4 %، والفلفل الحلو الملون 6.1 %، والفلفل الحار 6.1 %، والباذنجان 2.8 %، والتي شكلت أهميتها النسبية 78.4 %، وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضاً لأسعار محصول البطاطا نسبة 28.3 %، وبأهمية نسبية بلغت 21.6 %.