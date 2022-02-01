%25 يعانون صعوبة التواصل مع الأصدقاء بسبب “التطبيقات”

كشف استطلاع عن الهواتف الذكية أن 25% من مستخدمي الهاتف النقال يجدون صعوبة في التواصل مع أصدقائهم بسبب المبالغة في استخدام التطبيقات في ما يعرف باسم “ضباب التطبيق”.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن تلك الظاهرة تحدث بسبب الارتباك عند استخدام تطبيقات مختلفة لمراسلة الأصدقاء مع تعدد تلك التطبيقات على الهواتف الذكية مثل كاندي كراش وإنستغرام.

إذ ينسى مستخدمو الهواتف الذكية الشخص الذي يستخدم التطبيق- وبالتالي لا يمكنهم البقاء على اطلاع دائم بالمحادثات.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص قال إنه فاتته سهرة في الخارج أو حدث مهم مع الأصدقاء نتيجة لذلك.

بينما قال واحد من كل عشرة إن ذلك تسبب في فقدان الاتصال بصديق أو تأثر العلاقة سلباً.

واعترف ما يقرب من النصف -47%- إنهم يفضلون استخدام تطبيق المراسلة فقط للتواصل مع الأصدقاء.

وجد الاستطلاع الذي شمل 1966 مستخدماً للهواتف الذكية أنه من بين أولئك الذين استخدموا تطبيقين، واجه 23% منهم ضباب التطبيق.

ومع ذلك، ارتفع هذا إلى 38% عند استخدام ثلاثة تطبيقات و43% لمن استخدم خمسة أو أكثر.

وأوضحت الباحثة أماندين لي بابي إن وجود خمسة أو ستة تطبيقات مراسلة مختلفة يزيد الضغط على حياتنا المزدحمة.

وهناك عدد كبير جداً من الأصوات التي تنطلق طوال الوقت بحيث يتعذر على الأشخاص إدارتها.

الأكثر من ذلك أن نحو 57% من الأشخاص الذين تُراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً نسوا الرد على صديق، وهو ما ينخفض بشكل ملحوظ لمن هم فوق 55 عاماً.

وأشارت الدراسة إلى أن استخدم التطبيقات يجعل الأشخاص يتجاهلون أصدقاءهم ويركزون على شيء ما في هواتفهم مثل الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي.