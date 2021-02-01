%60 زيادة الاستثمارات في المدن الصناعية

طارق الدعجة

عمان- ارتفع حجم الاستثمار داخل شركة المدن الصناعية العام الماضي بنسبة 60 % مقارنة مع العام 2019، وفق المدير التنفيذي للشركة عمر جويعد.

وبين جويعد في تصريح لـ”الغد” أن حجم الاستثمار داخل المدن الصناعية العام الماضي بلغ 91.3 مليون دينار مقابل 57.1 مليون دينار مقارنة مع العام 2019 لتسجل بذلك زيادة بمقدار 34.2 مليون دينار.

وأوضح ان الاستثمار المتحقق العام الماضي توزع بين استثمارات جديدة وعمليات توسعة لمشاريع قائمة في قطاعي الصناعة والخدمات وفرت 1422 فرص عمل.

ويوجد في الأردن حاليا 10 مدن صناعية موزعة على مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية والمفرق، ومدينة السلط الصناعية، ومدينة الطفيلة الصناعية، ومادبا الصناعية، جرش الصناعية.

وتوزعت الاستثمارات الجديدة والتوسعة خلال العام الماضي بواقع 34.9 مليون دينار في مدينة الملك عبد الله الثاني/ سحاب الصناعية و22.3 مليون دينار في مدينة الحسن الصناعية/إربد و3.7 مليون دينار في مدينة الموقر الصناعية و2.7 مليون دينار في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني/الكرك و16.8 مليون في مدينة مادبا الصناعية و7.2 مليون دينار في مدينة السلط الصناعية و1.5 في مدينة المفرق الصناعية.

وقال جويعد “بالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلا ان الشركة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين” مرجعا تكثيف حملات الترويج محليا وخارجيا والتواصل المستمر مع المستثمرين وعرض المزايا والحوافز الاستثمارية في هذه المدن.

وأوضح ان المدن الصناعية تعمل على قطع أراض مطورة ومخدومة ومبان صناعية نمطية جاهزة، توفر خيار إيجار أو تملك الأراضي والمباني الصناعية، وبنية تحتية متميزة، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج إضافة إلى الخدمات المساندة الأخرى.

وبين أن الشركة حرصت خلال الجائحة على التواصل المستمر مع المستثمرين داخل المدن الصناعية والسعي إلى حل مشاكلهم بما يضمن استمرارية عمل الشركات داخلها.

ولفت إلى قيام الشركة ايضا بوضع المدن الصناعية الجديدة الثلاث (مادبا، السلط، الطفيلة) على الخريطة الاستثمارية وتمثل ذلك باستقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في مختلف القطاعات والتي باشر جزء كبير منها الإنتاج والجزء الآخر قيد التجهيز والبناء.

وبين جويعد أن الشركة ستنهي كامل إنجاز المدن الصناعية الجديدة في كل من السلط التي وصلت نسبة الإنجاز فيها 95 % والطفيلة التي وصل الإنجاز فيها الى

99 % ومادبا التي وصل الإنجاز بها الى 95 % فيما تجري الأعمال الإنشائية في مدينة جرش الصناعية.



وبحسب جويعد، بلغ حجم الاستثمار التراكمي داخل المدن الصناعية 2.9 مليار دينار من خلال 850 شركة ساهمت في توفير 65 ألف فرصة عمل توزعت على مختلف المناطق الصناعية التي تديرها الشركة.

يشار إلى أن شركة المدن الصناعية أنشئت العام 1980 بالشراكة بين القطاع العام والخاص كمؤسسة عامة مستقلة ماليا وإداريا، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة العام 2014، وتعمل على تخطيط وإنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية في الأردن بالإضافة إلى تسويقها محليا وخارجيا.