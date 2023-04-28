%88 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي

وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع 27-28-29 من شهر نيسان الحالي إلى 88%، مقابل95% في البحر الميت، و73% في العاصمة عمّان، و83% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، الجمعة.

وقال القاسم، إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 87%، والبحر الميت 93%، والعاصمة عمّان 83%، فيما كانت في البترا 95%.

وأوضح القاسم أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 69%، وفي البترا 68%، وفي العقبة 89%.

ولفت القاسم إلى أن الحجوزات تدل على نسب عالية وممتازة بمختلف الأماكن، مشيرا إلى أن فنادق العاصمة عمان أيضا تشهد زخم بالحجوزات خاصة بعد العيد.

وبين أن فترة الربيع تشهد إقبالا على فنادق العاصمة عمان، ورغبة بزيارة مناطق الشمال.(المملكة)