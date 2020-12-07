“آبكو العالمية” تعلن تعيينات جديدة في منصبين إداريين بدبي والرياض

دبي، 7 ديسمبر 2020: أعلن براد ستيبلز، الرئيس التنفيذي لشركة آبكو العالمية، اليوم أن الشركة عززت فريق إدارتها التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعيين شخصيتين قياديتين لديها في مناصب إدارية جديدة.

واستلم عماد لحد، مدير مختبر الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال في آبكو العالمية والرئيس المشارك للحلول الرقمية العالمية، منصب مدير عام مكتب الشركة بدبي، في حين تم تعيين فاتن المصري التي تحظى بخبرة أكثر من 20 عاماً في قطاع الخدمات الحكومية والاتصال الاستراتيجي وتطوير الأعمال، في منصب نائب المدير العام لمكتب آبكو العالمية في الرياض.

وقال براد ستيبلز: “عماد وفاتن من الشخصيات القيادية التي تمثّل قيم آبكو، وقد كان لهما دور هام وحيوي في تقديم الخبرة والمعرفة القيّمة لفريقنا العالمي خلال الأعوام الأخيرة، ونحن سعداء باستلامهما هذه المناصب الإدارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

بدوره، قال مأمون صبيح، رئيس آبكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كان 2020 عاماً استثنائياً ومليئاً بالتحديات حول العالم وفي منطقتنا. وكلنا ثقة بأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها عماد وفاتن، وخاصة في مجالات التحول الرقمي والشؤون العامة، سيكون لها أثر إيجابي ملموس على عملائنا. ويسعدنا أن نرحب بهما في منصبيهما الجديدين”.

ويعد عماد لحد الذي يعمل في آبكو منذ سبعة أعوام، عضواً في الفريق الإداري العالمي للشركة. ومن خلال مهامه كمدير لمختبر الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال والرئيس المشارك للحلول الرقمية العالمية، عمل عن قرب مع عملاء آبكو لتطوير منهجيات مبتكرة تهدف إلى حماية علاماتهم التجارية والترويج لها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة. وطوال مسيرته المهنية التي تتجاوز 20 عاماً، حرص لحد على تمكين العملاء من خلال استراتيجيات التحول الرقمي وإدارة التغيير لمساعدتهم على تحديد الفرص الجديدة وتطوير منتجاتهم وخدماتهم.

وتعليقاً على موقعه الجديد، قال عماد لحد: “سُعدت بالعمل طوال الأعوام السابقة مع فريق آبكو الذي يتحلى بالجرأة والمرونة والديناميكية، وأستعد لمواصلة العمل معه من موقع المدير العام لمكتب الشركة بدبي. إننا نعيش فترة استثنائية ومميزة في آبكو، وقد تنامت متطلبات العملاء بشكل غير مسبوق. ونعمل على التعامل مع التحديات واستكشاف الفرص بطرق جديدة ومختلفة كل يوم. كما أتطلع إلى رؤية فريقنا المليء بالمواهب الرائعة وهو يواصل التطور والابتكار واختبار كل ما هو جديد لتزويد عملائنا بالقيمة والحضور المؤثر”.

من جهتها، انضمت فاتن المصري إلى آبكو في عام 2015، وسوف تساند في موقعها الجديد مدير عام مكتب الشركة بالرياض ليام كلارك، وذلك في ظل الجهود المستمرة لتعزيز حضور الشركة وقدراتها في المملكة العربية السعودية ومواصلة العمل على قيادة حلول آبكو للتصميم المؤسسي.

وقالت فاتن المصري في هذا الصدد: “يشرفني الانضمام إلى فريق الإدارة التنفيذية في مكتب آبكو العالمية بالرياض إلى جانب ليام كلارك، حيث سنواصل سوياً العمل على تعزيز محفظة أعمال أبكو وحضورها في هذه المنطقة. ونحن محظوظون بفريق عمل متميز يتمتع بسجل حافل من الإنجازات لصالح عملائنا، وأتطلع بدوري إلى تعزيز هذا الأداء النوعي”.

وقد حقق فريق آبكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يضم أكثر من 200 موظف وخبير في قطاع الاتصال من 26 دولة يعملون في مكاتب الشركة بدبي وأبوظبي والرياض والمنامة والكويت، العديد من الجوائز المرموقة. وتضم قائمة الإنجازات والجوائز على سبيل المثال، حصول الشركة على جائزة “وكالة العام في الشرق الأوسط 2019” من مجلة PRWeek، إضافة إلى جائزة “أفضل شركة لاستشارات المؤسسات لعام 2019” وجائزة “أفضل وكالة للعمل فيها لعام 2019” من قبل PRovoke Media. ويلقى مكتب الشركة في دبي دعماً من عدد من كبار المديرين والخبراء في قطاع العلاقات العامة في المنطقة، بما في ذلك مأمون صبيح، وليام كلارك، وإليزابيث سين، ومهند البدري، وجويلون كيمبل، وسامر الهاشم، ونيكولاس لابوشان.

وتحظى آبكو العالمية بسمعة مرموقة طوال 35 عاماً في مجال الاستشارات والتعاون مع العملاء ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية، وذلك بفضل جهود الشركة في تحديد وإدارة القضايا والتحديات والفرص الجديدة والناشئة حول العالم. وقد تأسست الشركة على يد مارجري كراوس في عام 1984 وحققت منذ ذلك الوقت نمواً مستمراً لتصبح شركة استشارية عالمية في مجال الاتصال تنتشر مكاتبها في أكثر من 30 سوقاً، مع خبرة طويلة في العمل في أكثر من 80 موقعاً عالمياً لتوفير الخدمات الاستشارية وأدوات الاتصال الإبداعية لصالح العملاء.