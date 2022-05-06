آبل” تربح  25 مليار دولار في الربع الأول

إبراهيم المبيضين – أعلنت شركة “آبل” الاميركية مؤخرا أنها سجلت نتائج مالية جيدة خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، وبصافي ربح قيمته 25 مليار دولار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة صاحبة “آيفون”، أن صافي الربح ومع بلوغه هذا المستوى يكون قد ارتفع بمقدار 1.4 مليار دولار ، وبنسبة تقترب من 6 بالمئة بالمقارنة مع صافي ربح الشركة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ وقتها 23.63 مليار دولار .

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.52 دولار في الربع الاول من العام الحالي، ما يتجاوز التوقعات بتسجيل 1.43 دولار.

واعلنت شركة “آبل” ارتفاع الإيرادات بنسبة 9% في الربع الاول من العام الحالي 2022.

وحققت “آبل” إجمالي إيرادات بقيمة 97.28 مليار دولار، مقابل 89.58 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بتقديرات كانت تشير إلى تسجيل 93.89 مليار دولار.

وفقا للبيانات المالية التفصيلية للشركة العالمية فقد ارتفعت إيرادات مبيعات “آيفون” إلى 50.5 مليار دولار، مقابل 47.9 مليار دولار في الفترة المقارنة.

كما زادت مبيعات “ماك” إلى 10.43 مليار دولار من 9.1 مليار دولار.

واظهرت البيانات المالية ارتفاع إيرادات الخدمات لمستوى قياسي عند 19.82 مليار دولار من 16.9 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، فيما انخفضت مبيعات “آيباد” إلى 7.6 مليار دولار من 7.8 مليار دولار.

وسجلت الأجهزة القابلة للارتداء التابعة للشركة ايرادات بحجم 8.82 مليار دولار (بزيادة قدرها 12.2٪ على أساس سنوي.

و اعلنت شركة ” ابل” نهاية الربع الاول من العام الحالي عن اطلاق صندوق لتطوير موظفي الموردين بقيمة 50 مليون دولار لتوفير المزيد من فرص التعلم وتطوير المهارات.

وسيشمل الصندوق أيضاً شراكات جديدة وموسعة مع نشطاء حقوقيين وجامعات ومؤسسات غير ربحية رائدة للنهوض بعمل ” ابل” المستمر لتمكين موظفي الموردين والنهوض بثقافة الحقوق في مكان العمل واحترامها في المجالات المختلفة.

وقدمت شركة ” ابل” منذ عام 2008 فرصاً للتعليم وجهاً لوجه وافتراضياً، وبناء المهارات، ودورات الإثراء، مقدمةً بذلك فرصاً للأشخاص في سلسلة التوريد لديها لاكتساب مهارات تقنية وقيادية جديدة. وبإطلاق صندوق تطوير موظفي الموردين، فإنّ ” ابل” توسع نطاق هذه العروض بمصادر تعليمية جديدة للأشخاص العاملين في سلسلة التوريد لديها، والمجتمعات المحيطة، لتطوير المهارات الضرورية التي تحتاجها وظائف اليوم والغد.

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