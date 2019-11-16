“آبل” تسحب من متجرها كل التطبيقات المتصلة بالسجائر الإلكترونية

سان فرانسيسكو- ألغت “آبل” من متجرها الإلكتروني “آب ستور” كل التطبيقات المتصلة بتدخين السجائر الإلكترونية بسبب أخطارها الصحية المحتملة في ظل انتشار وباء في الولايات المتحدة أودى بحياة 42 شخصا فضلا عن إصابة حوالى 2200 هذه السنة.

وأوضحت “آبل” لوكالة فرانس برس في تأكيد لمعلومة نشرها موقع “أكسيوس” الإخباري “في الآونة الأخيرة، ربط خبراء من المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) والجمعية الأميركية لطب القلب بين تدخين السجائر الإلكترونية وسلسلة من الأمراض الرئوية والوفيات، متحدثين حتى عن أزمة صحية ووباء لدى الشباب”.

وأضافت المجموعة التي تراقب بدقة تطبيقاتها للأجهزة المحمولة خصوصا هواتف “آي فون” البالغ عددها 900 مليون حول العالم “نحن متفقون وراجعنا شروط الاستخدام الخاصة بمتجرنا الإلكتروني لنشير إلى أن التطبيقات التي تشجع أو تسهل استخدام هذه المنتجات ممنوعة”.

وفي المحصلة، سحبت “آبل” 181 تطبيقا في العالم غير أن الأشخاص الذين سبق أن حمّلوا التطبيقات قبل المنع سيتمكنون من الاستمرار في استخدامها.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الصحية الأميركية أنها اكتشفت على الأرجح لغز هذا الوباء وهو متصل بزيت من الفيتامين “إي” أضيف على ما يبدو على عبوات السجائر الإلكترونية المنكهة بالحشيشة والمباعة في السوق السوداء.

وقبيل ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في رفع السن القانونية الدنيا لشراء السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة من 18 عاما إلى 21. (أ ف ب)