آبل تطرح نموذجين من حواسب iPad اللوحية

عمّان- الغد – من أبرز التقنيات التي كشفت عنها شركة آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير كانت حواسب iPad الجديدة التي تحمل معها العديد من الميزات للمستخدمين.

وخلال المؤتمر أشارت آبل إلى أنها ستطرح في الأسواق قريبا حاسبا لوحيا مميزا تحت اسم iPad 8.

وسيأتي هذا الجهاز شبيها من حيث التصميم بأجهزة iPad الحالية، لكنه سيحصل على شاشة بمقاس 10.2 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة HD.

كما سيزود هذا الحاسب بزر رئيسي سيوضع أسفل ومنتصف الشاشة، مدمج فيه ماسح لبصمات الأصابع، وسيحصل على معالج A12 Bionic الذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي وفقا لآبل سيؤمن أداء أسرع بمرتين تقريبا من المعالجات الموجودة في iPad الحالي.

ومن المفترض أن يطرح في الأسواق نهاية الشهر الجاري، بألوان أساسية هي الأبيض والوردي والذهبي، بسعر 330 دولارا تقريبا، وفقا بحسب موقع روسيا اليوم.

وأعلنت آبل خلال المؤتمر أيضا عن نيتها إطلاق حاسب لوحي آخر هو iPad Air بنسخته الجديدة.

وسيحصل هذا الجهاز على شاشة تعمل باللمس تغطي كامل واجهته الأمامية تقريبا، بمقاس 10.9 بوصة، ودقة عرض (2360/1640) بيكسل.

وسيزود الجهاز بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومعالج A14 Bionic عالي الأداء، ومنفذ USB-C، وكاميرا أساسية بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 7 ميغابيكسل.

ومن المفترض أن يطرح نهاية الشهر الجاري أيضا، بألوان هي الأبيض والفضي والذهبي والوردي، وبسعر 600 دولار تقريبا.