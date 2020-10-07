“آبل” تعرض “آي فون”الجيل الخامس منتصف الشهر الحالي

نيويورك – أعلنت “آبل” الثلاثاء أنها ستقيم نشاطاً تسويقياً جديداً في 13 تشرين الأول (أكتوبر) يتوقع الخبراء أن تعلن خلاله إطلاق هاتف ذكي جديد من نوع “آي فون” متوافق مع تقنية الجيل الخامس.

وسيُنقل النشاط بالكامل عبر الإنترنت في بث حيّ من مقر “آبل” في كوبرتينو (ولاية كاليفورنيا) اعتباراً من العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).

وجرياً على عادتها، لم تعطِ “آبل” سوى القليل من المعلومات عن هذاالنشاط، ولكن من المحتمل أن تكشف خلاله النقاب عن هاتفها الجديد “آي فون 12” الذي قد تتوافر منه أكثر من نسخة، بينها النسخة التقليدية العادية وتلك المخصصة للمحترفين.

وسيكون هذا الجهاز أول هاتف ذكي من “آبل” يتوافق مع شبكات الجيل الخامس التي سرعة اتصاله فائقة بالإنترنت.

وتوقع الخبير دان آيفس من شركة “ودبوس سيكيوريتيز” أن يباع من الهاتف الجديد ما بين 75 و80 مليون جهاز.

وكانت “آبل” عرضت في أيلول (سبتمبر) الفائت النماذج الجديدة لساعتها “و”آبل ووتش” ولجهازها اللوحي “آي باد” إضافة إلى اشتراكها الجديد “و”آبل وان”.

ورأى عدد من الخبراء وقتها أن الشركة لم تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد بسبب تأخير في الإنتاج يعود إلى جائحة كوفيد19.- (أ ف ب)