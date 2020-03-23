آبل تكافح كورونا.. و”Siri” يساعدك

عمان-الغد-أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون الذين يتساءلون عما إذا كان لديهم فيروس كورونا المستجد التحول الآن إلى المساعد الصوتي (سيري) Siri، حيث حدثت شركة آبل المساعد الصوتي من أجل تزويد المستخدمين باستبيان تفصيلي خطوة بخطوة عند السؤال حول ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

وبإمكان المساعد الصوتي سيري الآن بحسب موقع (العربية نت)، من خلال الإمكانية الجديدة التي تم إنشاؤها باستخدام المعلومات المقدمة من خدمة الصحة العامة الأميركية ومراكز السيطرة على الأمراض، توجيه المستخدمين من خلال مجموعة من الأسئلة المصممة بشكل جزئي لفحص فيروس كورونا المستجد.

وتتفرع العملية، اعتمادًا على إجابات المستخدم، من أجل توفير معلومات إضافية حول المرض، والاتصال بخدمات الطوارئ أو مقدم الرعاية الصحية إذا لزم الأمر، وهذه الخدمة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولا يعرف ما إذا كان سيتم توسيعها دوليًا أم لا.

ويسأل سيري المستخدمين عما إذا كانوا يعانون من أعراض المرض، مثل الحمى أو السعال الجاف أو ضيق التنفس، وتؤدي الإجابة الإيجابية إلى سؤال بشأن الشدة الأعراض والذي ينتج عنه، اعتمادًا على الاستجابة، خيار الاتصال برقم 911 تلقائيًا.

وفي حال قال المستخدمون إن الأعراض ليست شديدة أو مهددة للحياة، فإن سيري يوجه الناس إلى البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، كما ينصحهم بالاتصال بمقدم الرعاية الطبية إذا أصبحت حالتهم أكثر حدة.

ويوفر المساعد الصوتي للمستخدمين رابطًا ضمن متجر (آب ستور) App Store لتنزيل تطبيقات الخدمات الصحية عن بعد من أجل تلقي استشارات افتراضية.

مركز معلومات عن كورونا

يذكر أن شركة آبل ليست العملاقة التكنولوجية الوحيدة التي تركز مواردها لمساعدة مسؤولي الصحة على الاستجابة للوباء العالمي، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 300 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، إذ قالت شركة فيسبوك في وقت سابق إنها تخطط لإطلاق مركز معلومات فيروس كورونا المستجد الذي سيظهر إلى جانب خلاصة أخبار المستخدمين.

ويشجع مركز معلومات فيروس كورونا المستجد الأشخاص على تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل جدي، إلى جانب امتلاك فيسبوك لصفحة لطلب أو عرض المساعدة، كما ظهر لأول مرة يوم الجمعة موقع شركة جوجل المنتظر والمخصص لتقديم معلومات حول الفيروس.