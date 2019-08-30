آبل تكشف عن مجموعة جديدة من أجهزة “آي فون” في 10 أيلول

سان فرانسيسكو- يتوقع أن تكشف مجموعة “آبل” في العاشر من أيلول/سبتمبر مجموعة جديدة من أجهزة “آي فون” التي تتراجع مبيعاتها أمام منافسيها.

ووجهت الشركة العملاقة على جري العادة دعوة لا تتضمن الكثير من التفاصيل، إلى “حدث خاص” في كوبرتينو في كاليفورنيا في العاشر من أيلول/سبتمبر عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).

وقد تراجعت أجهزة “آي فون” إلى المرتبة الرابعة في تصنيف المبيعات العالمية للهواتف الذكية مع بيع 35,3 مليون جهاز في مقابل 36,2 مليونا للشركة الصينية “أوبو” على ما أظهرت أرقام الربع الثاني من 2019 التي جمعتها شركة “آي إتش أس ماركت”.

وتحاول “آبل” تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية من خلال تنويع خدماتها وأجهزتها. (أ ف ب)