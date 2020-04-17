آبل تكشف عن iPhone SE الجديد

عمان-الغد- أزاحت شركة آبل الستار عن هاتف iPhone SE بنموذجه الجديد الذي انتظره عشاق أجهزتها 4 سنوات.

من حيث الشكل والتصميم أتى هذا الهاتف بهيكل شبيه بهياكل هواتف iPhone 8، مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP67 العالمية، يمكن غمره في المياه حتى عمق متر لمدة 30 دقيقة دون أن يتأثر، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وحصل هذا الهاتف أيضا على زر Home с Touch ID مزود بماسح لبصمات الأصابع، وشاشة بمقاس 4.7 بوصة مزودة بميزة 3D Touch التي تسهل التحكم بالتطبيقات والبرامج.

كما زود بمعالج Apple A13 عالي الأداء الذي اعتمدته آبل في هواتف iPhone 11 و11 Pro، وإمكانية الاتصال بالشبكات الخلوية عبر شريحتين شريحة تقليدية وشريحة eSIM، إضافة إلى ميزة الشحن السريع عبر شاحن (18 واطا).

أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وفتحة عدسة f / 1.8، فيها ميزة تحيديد عمق الصورة أوتوماتيكيا، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 7 ميغابيكسل.

وسيطرح هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي على مواقع آبل الرسمية على الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة 17 أبريل الجاري بعدة نسخ فيها ذواكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، وبأسعار تتراوح ما بين 500 و720 دولارا.