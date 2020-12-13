آثار إربد: هذا ما وجدناه داخل كهف طبيعي

احمد التميمي

اربد – قال مدير مديرية الآثار في اربد زياد غنيمات انه وأثناء قيام احد المقاولين بحفر قطعة ارض في منطقة زبده فركوح عثر على كهف تحتوي على 4 توابيت حجرية تعود للعصر البيزنطي.

وأضاف غنيمات للغد أن تلك التوابيت تعرضت للتخريف أثناء عملية الحفر، حيث تم إيقاف المقاول عن العمل لحين نقل تلك التوابيت غدا إلى متحف دار السرايا في اربد.

وأشار إلى أن مديرية الآثار تلقت معلومات من الأجهزة الأمنية بوجود كهف إثناء عمل المقاول، حيث تحرك فريق اثري من المديرية وتم الكشف عليها وتامين حراسة عليها لحين نقل تلك التوابيت.

ولفت إلى أن تلك التوابيت عبارة عن كسر ولقى حجرية موجودة داخل كهف طبيعي، نافيا ما يتم تداوله عن وجود سباك ذهبية في الكهف.

وأكد غنيمات أن الدائرة ستعمل على توثيق المواقع الأثري من خلال نقل تلك الآثار في المتحف كنوع من المحافظة على الإرث التراثي للأردن.

[email protected]