آثار الإغلاقات الجزئية تمتد لجميع القطاعات الاقتصادية

سماح بيرس

عمان – يرى اقتصاديون أنّ اغلاق المطاعم السياحيّة والمقاهي والأسواق الشعبيّة قرار يضر بالقطاعات الاقتصاديّة المختلفة، خصوصا وأنّ هذه القطاعات جزء من سلسلة اقتصادية متكاملة إذا تأثر قطاع منها فإنّ بقية القطاعات ستتأثّر تباعا.

وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إلى أنّ مفهوم “الأسواق الشعبيّة” غير واضح ولم تقوم الحكومة بتحديد ما هي هذه الأسواق وأين تتواجد، فيما أنّ فكرة الإغلاق أصلا باتت قضية مرهقة لكافة القطاعات الاقتصاديّة.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين القرار بمثابة “اعدام للقطاع ودمار له”، موضحا بأنّ اجراءات الحكومة حول الإغلاق ومن قبله تحديد ساعات الحظر، أدّى إلى تراجع القوة الشرائية والطلب على هذه الخدمات والتي أصلا تراجعت خلال الأشهر الماضية تزامنا مع تراجع السياحة وإغلاق المطارات.

وأوضح فخر الدين أنّ المشكلة الرئيسية في هذا القطاع هي أنّ الحكومة لا تملك خطة واضحة في الموجة الثانية، ولا تزال تتخبّط في القرارات.

ووصف الإجراء الحكومي الأخير بإغلاق صالات المطاعم والمقاهي بغير المسؤول، مشيرا إلى أن الحكومة تدمر القطاع من دون علم منها.