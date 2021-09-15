آخر التطورات حول احتراف علوان في البحرين

عمان- شهد اليومان الماضيان، مراسلات إيجابية بين نادي الجزيرة ونادي الخالدية البحريني، بشأن انتقال اللاعب علي علوان للفريق البحريني، حيث توصل الطرفان إلى شبه اتفاق، دون أن يتبلور إلى اتفاق رسمي حتى الآن.

وتتضح الرؤية بشأن الاتفاق الرسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما أكده أمين سر اللجنة المؤقتة في الجزيرة منعم فاخوري.

وأشار أمين السر إلى أن الخالدية أبدى رغبته في ضم علوان، اعتبارا من شهر كانون الأول (ديسمبر)، وحتى منتصف أيار (مايو) المقبلين، على أن ينتقل اللاعب بعدها لمدة عام ونصف إلى الفريق البحريني.

وجدد فاخوري التأكيد في تصريح لـ”الغد” على أن اللجنة المؤقتة تبحث عن تحقيق مصلحة النادي واللاعب معا، من خلال هذه الصفقة في حال تمت، لافتا إلى أن المفاوضات إيجابية وتتجه نحو الموافقة على انتقال اللاعب في حال لم يطرأ أي جديد.

يشار إلى أن عقد علوان مع الجزيرة، ينتهي بنهاية موسم 2023.

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