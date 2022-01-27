آخر تحديث للطقس.. أمطار وثلوج مستمرة فوق 800 متر

قال مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب، جمال الموسى، إنّ المنخفض الجوي يتمركز حاليا شمال شرق سوريا، لكن يندفع خلفه الكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي وتبقى المملكة تحت تأثير امتداده والكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي.

وأضاف الموسى، لـ “المملكة”، أن الأجواء ستبقى باردة غائمة ماطرة على فترات، وأيضا تتساقط ثلوج على الجبال خاصة التي يزيد ارتفعها عن 800 م عن سطح البحر.

وأشار، إلى أن الهطولات الثلجية أقل بكثير مما حدث، الاربعاء وصباح الخميس، وتخف الشدة وتبقى الاجواء باردة ودرجات الحرارة 3 – 4 درجات في عمان والصغرى تصل إلى صفر مئوي.

وبين، أن الاجواء ليلة الخميس باردة جدا وقريبة من الصفر، لافتا إلى تشكل انجماد لتدني درجات الحرارة.