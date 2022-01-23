آخر تحديث للعاصفة الثلجية القادمة إلى الأردن

عماد العجلوني- تشهد منطقة عبين في عجلون تساقطا للثلوج منذ مساء اليوم وفق ما ذكرته إدارة الارصاد الجوية وذلك ضمن منخفض جوي يؤثر على المملكة ويعمل على تساقط الثلوج على قمم الجبال العالية خلال الليلة وحتى ساعات صباح غد الاثنين.

أما فيما يتعلق بأخر تطورات العاصفة الثلجية القادمة إلى المملكة فقد أشار الراصد الجوي مأمون عقل في تصريح لـ”الغد” إلى ان سماكة الثلوج المتوقعة خلال ذروة الحالة هي من 20-40 سم في عموم مناطق المملكة.

ومن المتوقع وفق عقل أن تتعرض المناطق التي ترتفع من 700 الى 800 متر عن سطح البحر لهطولات ثلجية كثيفة مساء وليل يوم الأربعاء القادم وحتى صباح يوم الخميس وتكون متراكمة بينما تكون المناطق التي ترتفع 850 عن سطح البحر تحت تأثير عاصفة ثلجية وستشمل العاصفة “زين” اغلب مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى.