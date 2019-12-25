آخر تحديث للمنخفض.. جبهة باردة ماطرة تعبر تدريجياً ستنهي الأجواء المغبرة خلال ساعات

طقس العرب – بدأ منخفض جوي من الدرجة الثالثة ( متوسط إلى عالي الفعالية) يقترب من المملكة نهاراً ويعمل على هبوب رياح نشطة مع هبات قوية مثيرة للغبار، حيث سيكون مصاحباً لجبهة هوائية باردة مُحملة بالأمطار الغزيرة تعبر شمال المملكة تدريجياً مع ساعات الليل.

وبحسب موقع طقس العرب، سوف يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً مع هبوب رياح جنوبية غربية نشطة تُصحب بهبّات قويّة تُقارب سرعتها 70-80 كم/ساعة، وتعمل على إثارة الغبار في أجزاء مُختلفة من المملكة وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهُطول زخات من الأمطار في شمال المملكة مع ساعات أواخر النهار.