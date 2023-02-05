آخر تطورات المنخفض الجوي القادم للمملكة

تتأثر المملكة غدا الاثنين بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا تتحول الى غائمة مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، كما تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها الى 80كم/س مما يؤدي الى تشكل العواصف الغبارية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهرتعبر الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي حيث تنتظم الهطولات المطرية وتكون غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل يتوقع هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعاها عن 1100م عن سطح البحر، تكون ممزوجة بالمطر احيانا. ويتوقع ان تتراكم بشكل محدود فوق قمم جبال الشراة العالية.

والثلاثاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، و تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ويتوقع ان تهطل زخات من الثلج بين الحين والاخر فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م عن سطح البحر، مع احتمال حدوث تراكم للثلج فوق قمم الجبال العالية بشكل متفاوت حسب الارتفاع، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.