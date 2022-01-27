آخر تطورات المنخفض الجوي في محافظة المفرق

أكد الناطق الاعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري ان الاوضاع في مخيم الزعتري طبيعية في ظل الحالة الجوية السائدة .

واضاف أنه تم تسجيل حالة لتسرب مياه الامطار لاحد الكرفانات الذي تقطنه احدى العائلات لافتا انه تم على الفور نقل العائلة الى احد مراكز الايواء التي تم تجهيزها مؤخرا في المخيم للحالات الطارئة في ظل المنخفض الجوي الحالي لافتا انه تم تجهيز 3 مراكز ايواء داخل المخيم في وقت سابق وبسعة 6 عائلات لكل مركز .

وبين الحواري ان جميع الطرق الرئيسية والفرعية في مخيم الزعتري سالكة نظرا لترافق زخات الثلج مع هطولات مطرية الامر الذي ساهم بعدم تراكم الثلوج داخل اروقة المخيم .

الى ذلك أكد مدير اشغال محافظة المفرق المهندس ايمن السعايدة ان جميع الطرق في المحافظة سالكة لاسيما في اعقاب اعادة فتح طريق رحاب باتجاه جرش ليلة امس بسبب تراكم الثلوج التي تساقطت بغزارة في قضاء رحاب .

واضاف اليوم الخميس أن مديرية الأشغال في حالة تأهب عالية في ظل هذه الظروف الجوية السائدة لافتا في ذات السياق ان المديرية وبالتنسيق مع بلديات قضاء دير الكهف وضعت خطة للتعامل مع اية اغلاقات للطرق في القضاء الذي شهد ايضا هطولات ثلجية غزيرة . – بترا