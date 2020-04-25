آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

باريس -في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 197 ألف شخص في العالم.

تعهدت عدة دول بينها فرنسا وألمانيا وأطراف اقتصادية خاصة بالعمل الى جانب منظمة الصحة العالمية لتسريع انتاج لقاحات وعلاجات وفحوصات الكشف عن الوباء، وجعلها متوافرة للجميع.

خلّف الوباء ما لا يقل عن 197303 وفاة في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت في الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

وبلغ عدد الإصابات مليونين و821 ألفاً و30 إصابة سُجلت رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً مع 51949 وفاة تليها ايطاليا مع 25969 وفاة ثم إسبانيا مع 22902 وفاة وفرنسا مع 22245 وفاة وبريطانيا مع 19506 وفيات.

تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالى 12% وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش اعتبارا من الصيف.

من جهتها تتوقع ايطاليا ان يصل العجز العام الى 10,4% من اجمالي الناتج الداخلي والدين الى 155,7% في 2020.

في روسيا يتوقع البنك المركزي تراجع اجمالي الناتج الداخلي الى نسبة 6% في 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط.

هبت الدولتان الفرنسية والهولندية لنجدة شركة الطيران “ايرفرانس-كا ال ام” في مواجهة العواقب الكارثية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بنحو عشرة مليارات يورو من القروض المباشرة أو المصرفية.

أعلن صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة بقيمة 309 مليون دولار للموزمبيق لمكافحة الوباء.

في سريلانكا، سيرفع حظر التجوال اعتبارا من الاثنين.

خففت الحكومة التشيكية المزيد من القيود معلنة فتح الحدود أمام المسافرين في رحلات أعمال القادمين من الاتحاد الأوروبي.

وافقت اسرائيل على تخفيف جديد وسمحت بشروط باعادة فتح العديد من المتاجر بما يشمل مطاعم ومقاه.

ستعيد المتاجر والمدارس فتح أبوابها تدريجيا في بلجيكا اعتبارا من منتصف أيار/مايو.

مددت الباراغواي حتى 3 أيار/مايو اجراءات العزل “المشددة”.

دعا عدد من قادة سكان الأمازون الأصليين الى مساعدة دولية في ظل عدم وجود منشآت لديهم وخصوصا مرافق طبية وحذروا من مخاطر زوال مجتمعاتهم.

فتحت تحقيقات قضائية في كولومبيا بحق وزير الزراعة رودولفو انريكي زيا وكذلك أربعة حكام و41 موظفا بلديا للاشتباه بضلوعهم بالفساد في إدارة أموال مخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19.

أعلنت شركتا غوغل وآبل اللتان تطوران معا تكنولوجيا تتيح تتبع الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع مرضى كوفيد-19 بهدف المساهمة في وقف انتشار الوباء، أن المستخدمين سيتمكنون من التحكم ببياناتهم.

أعلنت مدينة نيس (جنوب شرق فرنسا) السبت إلغاء نسخة 2020 من مهرجان الجاز الذي أنشئ في العام 1948 وكان من المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 21 تموز/يوليو. ( أ ف ب)