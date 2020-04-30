آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

باريس-في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 227 ألف شخص في العالم.

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها لم تسجل أي حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ تفشي الوباء فيها في 18 شباط/فبراير. وسجلت إلى هذا اليوم 10765 حالة و217 وفاة.

ولفترة كانت كوريا الجنوبية ثاني أكثر دولة تأثرا بالفيروس لكنها اعتمدت بسرعة قواعد التباعد الاجتماعي وخصوصا حملة واسعة لكشف الإصابات والأشخاص الذين احتكوا بمرضى.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 227482 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر بحسب حصيلة لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس في الساعة 11,00 ت غ.وسجلت ثلاثة ملايين و180800 حالة في 193 بلدا ومنطقة.

في الولايات المتحدة تجاوزت الاصابات عتبة المليون حالة (1040488)، وهي البلد الذي سجل أعلى عدد وفيات (60999) متقدمة على إيطاليا (27 ألفا و682 وفاة) وبريطانيا (26 ألفا و97 وفاة)واسبانيا (24 ألفا و543 وفاة) وفرنسا (24 ألفا و87 وفاة).

وإذا ما قارنا عدد الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان، تعد بلجيكا الدولة الأكثر تضررا.

تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو 3,8% في الربع الأول، في أسوأ تراجع منذ إنشاء الوحدة النقدية في 1999 بحسب أول تقديرات لمكتب الإحصاء الأوروبي.

وأعلنت فرنساانكماشا تاريخيا لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول ب5,8% أي أكبر تراجع في تاريخ التقييمات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي التي بدأت في 1949.

وشهدت إسبانيا انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي ب5,2%. وقال رئيس الحكومة “نحن أمام وضع اقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة”.

وفي إيطاليا يتوقع ان يبلغ التراجع 4,7%.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل ب13,2% في ألمانيا في نيسان/أبريل في أعلى مستوى خلال شهر منذ 1991 بسبب آثار فيروس كورونا المستجد. وبات معدل البطالة 5,8%.

يتوقع أن يسمح الانخفاض الكبير في تلوث الجو بفضل تدابير العزل، بإنقاذ 11 ألف شخص في أوروبا بحسب دراسة لمركز الأبحاث حول الطاقة والهواء.

وهذا التحسن قد يؤدي إلى تفادي ستة آلاف حالة جديدة من الربو لدى الأطفال ودخول 1900 شخص إلى الطوارىء لنوبات ربو.

تخطت روسيا عتبة ال100 ألف إصابة مؤكدة وسجلت 1073 وفاة بحسب آخر حصيلة.

ومنذ أول أسبوع من العزل ارتفعت مبيعات الكحول ب65% خلال شهر بحسب معهد “جي أف كاي” لدراسات السوق، وتقلق السلطات من ارتفاع نسبة المدمنين في بلد تراجع فيه استهلاك الكحول بأكثر من 40% بين 2003 و2016.

وتوجه العاملون في عالم الفن والعروض المسرحية إلى إيمانويل ماكرون بالقول “سيدي الرئيس نشعر بالخوف” من أن تنسانا الدولة، وبسبب آثار فيروس كورونا المستجد على قطاعنا. وطالبوا بمهلة سنة واحدة لأخذ في الاعتبار ساعات العمل ما يعطيهم الحق في الحصول على مخصصات البطالة.

والنص الموجه إلى ماكرون بعنوان “الثقافة في خطر” ضم نحو 50 ألف توقيع، ومذكرة بعنوان “سنة 2020 سوداء” أكثر من 180 ألف توقيع. ويساهم هذا القطاع في تأمين معيشة 1,3 مليون شخص.(ا ف ب)