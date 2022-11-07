آخر تطورات منخفض “الدرجة الثانية”

يُتوقع أن تتأثر المملكة اعتبارًا من فجر يوم غد الثلاثاء بالمُنخفض الجوي المُصنف من الدرجة الثانية والذي يُعتبر المنخفض الجوي الأول للموسم المطري الحالي، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

وبحسب مركز “طقس العرب” الإقليمي، يسود يوم غد طقس غائم جزئي إلى غائم أحيانا مع هطول زخات من الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد وزخات البرد أحيانا، وتستمر فرص الأمطار يوم الأربعاء في بعض المناطق مع احتمال تشكل الضباب ليلا في السهول الشرقية وبعض الطرق الصحراوية.

واستنادا لتلك التوقعات، يتوجب أخذ الحيطة والحذر واتباع التوصيات التالية:

الانتباه من تشكل السيول في بعض المناطق.

يحتمل تشكل الضباب مع ساعات الصباح في بعض المناطق، وبخاصة المرتفعة.

الانتباه من الأتربة المثارة على الطرق الصحراوية.

الحاجة لارتداء ملابس دافئة أثناء الليل والصباح الباكر.

الانتباه أثناء القيادة على الطرق عند بداية هطول الأمطار.

وتاليا الطقس المتوقع للجامعات في كافة أنحاء المملكة: