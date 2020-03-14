آخر تطورات وباء كوفيد-19 في العالم

باريس-يواصل وباء كوفيد-19 العالمي تسجيل وفيات وإصابات حول العالم وتداعيات كبرى.

في ما يأتي آخر التطورات في العالم:

أعلن دونالد ترامب الجمعة حالة الطوارئ في الولايات المتحدة حيث أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من ألفي شخص وأودى بحياة 47 شخصا.



ويسمح هذا الإجراء بمساعدة الولايات والجماعات المحلية الأميركية في حال وقوع “كارثة”. وتحدث ترامب عن مبالغ “تصل إلى 50 مليار دولار” في بلد لا يوجد فيه نظام تغطية صحية شامل ولا تستفيد فيه سوى أقلية بحق الاجازات المرضية مدفوعة الأجر.



وأقر مجلس النواب سلسلة تدابير تهدف إلى تخفيف أثر الفيروس على الاقتصاد. ويشمل النص الذي يجب الآن على مجلس الشيوخ الموافقة عليه، إجراء فحوص الفيروس مجانا والسماح بإجازات مرضية طارئة تصل إلى ثلاثة أشهر وتيسير الاستفادة من التأمين ضد البطالة وقسائم الطعام المجانية.



وأعلنت شركة آبل إغلاق جميع محلاتها حتى 27 آذار/مارس باستثناء تلك في الصين التي يبدو أنها احتوت الوباء.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا صارت “البؤرة” الجديدة للجائحة التي أودت بحياة أكثر من 5400 شخص حول العالم، وحذرت أنه من “المستحيل” توقع متى ستبلغ ذروتها.



وسجلت 144,030 اصابة في 136 بلدا، أكثرها تضررا بعد الصين هي إيطاليا ب1266 وفاة و17,660 اصابة، إيران ب611 وفاة و12,729 اصابة، إسبانيا ب121 وفاة و4231 اصابة وفرنسا ب79 وفاة و3661 اصابة.

وأغلقت فرنسا متحف اللوفر وبرج إيفل وقصر فرساي، وستغلق المدارس والجامعات بدءا من الاثنين، لكن لم تؤجل الانتخابات البلدية التي ستنعقد الأحد.



وستغلق أبو ظبي أيضا مواقع ثقافية، من بينها متحف اللوفر أبو ظبي.

منذ مساء الجمعة، أعلنت الإكوادور تسجيل أول حالات وفاة بسبب كوفيد-19. وأعلن تسجيل أول إصابات في كوسوفو وموريتانيا والأوروغواي وسورينام وغواتيمالا وأنتيغوا وبربودا وناميبيا وإسواتيني وغينيا.

منعت روسيا دخول المسافرين القادمين برا من بولندا والنروج، وستعلق السعودية كلّ الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوعين، وبعد تسجيل أربع إصابات ستغلق الأوروغواي حدودها جزئيا وتفرض حجرا على القادمين من تسع دول.



خفّضت موريتانيا رحلاتها الجوية مع فرنسا، وعلقت بنما جميع الرحلات مع أوروبا، وخفّضت الغابون عدد التأشيرات السياحية.

وأغلقت الدنمارك حدودها البرية اعتبارا من ظهر السبت.

ويجب على المسافرين الأجانب في نيوزيلاندا البقاء في حجر صحي مدة 14 يوما عند وصولهم.



أعلنت مدينة برلين إغلاق النوادي الليلية والحانات اعتبارا من الثلاثاء، وأمرت الحكومة التشيكية بغلق أغلب المطاعم والحانات والمحلات التجارية حتى 24 آذار/مارس باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والإلكترونية والصيدليات ومحطات البنزين.

سمحت مدينة أوكلاند الأميركية بمغادرة جميع الركاب الأميركيين الموجودين على متن السفينة السياحية غراند برنسيس منذ عدة أيام قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا. ويأتي ذلك عقب تسجيل 21 اصابة على الأقل بالفيروس من بين 2446 راكب.

مثل فيروس كورونا المستجد مصدر إلهام لأغنيات عديدة ومن أجناس موسيقية مختلفة نشرت على منصات فيديو. ا ف ب