أخبار محليةالغد الاردني

آخر جولة للباص السريع اليوم حتى الثانية ظهرا

11:44 ص2022-01-26

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زايد الدخيل- قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ، إن انطلاقة آخر جولة لحافلات باص عمّان والباص سريع التردد، ستكون عند الثانية من عصر اليوم.
وبين الرحامنة أن ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد اليوم الأربعاء بدأت في تمام الساعة 6 صباحاً وستكون انطلاقة آخر جولة الساعة 2 مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار، مؤكدا أن الحافلات ستتوقف عن العمل ليومي الخميس والجمعة.

11:44 ص2022-01-26
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