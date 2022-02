آخر مستجدات عملية إنقاذ ريان “طفل البئر” (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو جديدا للطفل المغربي ريان، الذي سقط داخل بئر عميقة، يظهر أنه ما زال على قيد الحياة.

وما زالت محاولات الإنقاذ مستمرة، والطفل البالغ من العمر 5 سنوات، لا يزال يتنفس، إلا أنه مصاب بجروح في الرأس، كما انتشر فيديو للصغير في وقت سابق ملقى أرضا ورأسه ينزف.

the boy still alive and moving pray for him 💔 #انقذوا_ريان pic.twitter.com/9mlzhRQiRC

— Muaad 🇲🇦 (@ImMuaad) February 4, 2022