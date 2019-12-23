“آداب الزيتونة” تنظم احتفالية بمناسبة يوم اللغة العربية



عمان- نظم قسم اللغة العربية وآدابها احتفالية بيوم العربية العالمي على مسرح جامعة الزيتونة في مدرسة الأميرة ثروت بلواء ناعور، وقد اشتملت الاحتفالية على حديث عن عالمية اللغة العربية العالمي.

وقد أكدت عميد كلية الآداب الدكتورة منال حسن، أن هذا النشاط يأتي من ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع المحلي؛ حيث تعد جامعة الزيتونة الأردنية منارة تفيد مجتمعها وتقدم له كل ما يحتاجه.

وأشارت الدكتورة صبحة علقم إلى أن اللغة العربية تتبوأ المركز الرابع عالميا كلغة أم وثاني أكثر لغة انتشارا من حيث عدد الدول، وأكدت أنها هوية الأمة وبوابتها نحو العالمية وضرورة أن تهتم المؤسسات التعليمية بها وتشجع التحدث فيها.

وأكدت رئيس قسم اللغة العربية الدكتورة زاهرة أبو كشك، أهمية القراءة ودورها في صنع الإبداع؛ فالقراءة هي وسيلة للرقي الفكري والكتابي، وقرأت طالبات المدرسة الفائزات في المسابقة التي نظمها القسم إبداعاتهن في مجالات الشعر والقصة والمقالة. وعرضت طالبات القسم “اسكتش” مسرحيا عن كوارث الإعلاميين اللغوية. ونظمن مسابقة ثقافية منوعة لطالبات المدرسة… وفي نهاية الحفل وزعت الجوائز على الطالبات الفائزات في المسابقات التي نظمها القسم.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام بيوم تتويج اللغة العربية لغة عالمية.