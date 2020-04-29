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آرثر: الخيار الوحيد الذي يروق لي هو البقاء في برشلونة

منذ 21 دقيقة

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برشلونة – قال لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو الأربعاء، إن الخيار الوحيد الذي يفكر فيه هو الاستمرار في ارتداء قميص برشلونة، ما جاء ردا على الشائعات بشأن احتمالية رحيله عن البرسا الموسم المقبل.

وصرح آرثر البالغ من العمر 23 عاما: “هناك دائما تكهنات ولكن بصراحة فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يهمني هو الاستمرار في برشلونة، أنا في أمان وهدوء، أشعر بالراحة هنا وأنا أيضا أشكر النادي وجهازه الفني على ثقتهم. هذا سبب آخر يجعلني أكون أكثر وضوحا تماما بالقول إن رغبتي الوحيدة هي الاستمرار”.

وأوضح اللاعب الذي يرتبط مع البرسا بعقد ممتد حتى 30 حزيران (يونيو) 2024 بأن: “الاهتمام المحتمل من جانب أندية كبرى، مثل يوفنتوس، دائما ما يكون مصدر سعادة لأي شخص وعلامة إيجابية”، لكنه أصر على أنه لا يخطط للانتقال من الكامب نو.

وقال آرثر إن: “تفكيري هو اللعب هنا فقط لسنوات عديدة.. برشلونة هو المكان الذي أردت دائما أن أكون فيه وأريد أن أكون لاعبه لفترة طويلة، قبل أي شيء، كل يوم أشعر براحة أكبر وبصحة جيدة هنا في الفريق والنادي والمدينة، كما أحب الناس والثقافة هنا وأشعر بدعم كبير من جانب المشجعين “. (إفي)

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