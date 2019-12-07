آرثر وفاتي يغيبان عن قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا بالليغا

برشلونة – يغيب لاعب الوسط آرثر ميلو والمهاجم أنسو فاتي عن قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، للإصابة.

وينضم آثر وفاتي للجناحين المصابين جوردي آلبا ونيلسون سميدو والمهاجم عثمان ديمبيلي، في قائمة الغيابات عن الفريق.

واستدعى المدرب ارنستو فالفيردي 18 لاعبا للقاء، هم: تير شتيغن ونيتو وسيرجي روبرتو وجونيور وبيكيه وواجي ولينجليه وأومتيتي وتوديبو وسيرجيو بوسكيتس وراكيتيتش ودي يونج وأرتورو فيدال وآلينيا وليونيل ميسي ولويس سواريز وغريزمان وكارليس بيريز. (إفي)