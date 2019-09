آرسنال ومانشستر يونايتد يستهلان مشوار خلافة تشيلسي بـ “يوروبا ليغ”

باريس – تبدو الاندية الانجليزية مرشحة قوية مجددا لاحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي ينطلق دور مجموعاتها الـ12 الخميس، وذلك بعد تغلب تشيلسي على آرسنال 4-1 في نهائي الموسم الماضي.

وإلى جانب مانشستر يونايتد بطل العام 2017 وأرسنال، يبرز اشبيلية الاسباني حامل اللقب 5 مرات بين العامين 2006 و2016، بالإضافة إلى روما ولاتسيو الباحثين عن منح إيطاليا لقبها الأول في الألفية الثالثة.

وشهدت البطولة في العقد الحالي سيطرة إسبانية-إنجليزية على اللقب، باستثناء خرق وحيد في العام 2011 حققه بورتو البرتغالي، حيث يستهل آرسنال الإنجليزي وصيف البطل حملته بلقاء بالغ الصعوبة على أرض أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل العام 1980 (كأس الاتحاد الأوروبي حينها).

ويكتفي فريق “المدفعجية” بالمشاركة في “يوروبا ليغ” للموسم الثالث تواليا، بعد أن دأب على أن يكون بين كبار دوري الأبطال دون انقطاع منذ موسم 1998-1999، وتضم مجموعة آرسنال السادسة فيتوريا دي غيماريش البرتغالي وستاندار لياج البلجيكي.

أما يونايتد، الذي اعتاد المشاركة في دوري الأبطال لكنه أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السادس ما أعاده الى المسابقة التي أحرز لقبها عام 2017، فيبدأ مشواره مع ضيفه أستانا الكازاخستاني.

وهذه المرة الاولى التي تواجه تشكيلة المدرب النورجي أولي سولسكاير فريقا من كازاخستان إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة، علما بأن أستانا الذي يتخذ من العاصمة التي بات اسمها نور سلطان وتأسس عام 2009 تحت اسم لوكوموتيف أستانا، أحرز لقب الدوري المحلي في آخر 5 مواسم، وبلغ دور المجموعات في دوري الابطال في موسم 2016 ودور الـ32 في يوروبا ليغ في 2018.

ويعاني سولسكاير من سلسلة إصابات للاعبين غابوا عن الفوز الاخير على ليستر سيتي السبت في الدوري المحلي، على غرار الفرنسي بول بوغبا، جيسي لينغارد، الفرنسي انتوني مارسيال ولوك شاو، فيما قد يعمد الى الزج ببعض لاعبيه الاحتياطيين في المسابقة القارية الرديفة.

وفي مجموعته الثانية عشرة، يلعب بارتيزان بلغراد الصربي مع أي زد ألكمار الهولندي وصيف 1981 والاكثر ظهورا بين المشاركين الحاليين في عشر نسخ من البطولة (بما فيها كاس الاتحاد الاوروبي سابقا)، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة بدور الـ32 الذي يلتحق به 8 أندية تحتل المركز3 بدور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال.

وكان تشيلسي الإنجليزي توج باللقب الموسم الماضي على حساب جاره اللندني أرسنال 4-1، حارما اياه من التأهل الى دوري الابطال، لكن الأول يشارك في دوري الأبطال ليس بسبب احرازه اللقب (بطل يوروبا ليغ يتأهل الى دور المجموعات من دوري الأبطال)، بل لأنه حل أيضا ثالثا في الدوري الممتاز.

وخلافا ليونايتد وارسنال، يبدو ولفرهامبتون، ثالث ممثلي الكرة الانجليزية، أقل حظا من مواطنيه في المنافسة على اللقب، ويستهل الفريق العائد الى المسابقات الاوروبية للمرة الاولى منذ العام 1980، مشواره أمام ضيفه براغا البرتغالي، حيث اجتاز فريق المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو 3 مراحل لبلوغ دور المجموعات، آخرها أمام تورينو الايطالي (5-3 بمجموع المباراتين).

وقال جناحه الإسباني آداما تراوري: “أعتقد أن أي فريق في يوروبا ليغ يملك النوعية، وسنحترم كل خصم نواجهه. سنقدم كل ما لدينا، نحاول اللعب والفوز عليهم، أي لاعب يريد المشاركة في البطولات الاوروبية، لكن يوروبا ليغ مثيرة للاهتمام، هذا شيء جديد وجميل لنا”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع راهنا في الدوري الانجليزي بعد 5 مراحل على انطلاقه، وارسنال السابع برصيد 8 نقاط بالتساوي معه، فيما يقبع ولفرهامبتون الذي أنهى الموسم الماضي سابعا في وصافة القاع من دون أي فوز في 5 مباريات.

وسيوزع الاتحاد الاوروبي 560 مليون يورو على الاندية المشاركة في هذه النسخة، أي أكثر من ربع القيمة المدفوعة للاندية المشاركة في دوري الابطال (1.95 مليار يورو).

وتنال كل من الاندية الـ48 المشاركة في دور المجموعات، جوائز أساسية بقيمة 2.92 مليون يورو وتصل إلى نحو 18 مليونا لحامل اللقب، ويحصل كل فريق على 570 ألف يورو مقابل الفوز الواحد و190 ألف للتعادل، كما ينال عائدات إضافية مقابل النقل التلفزيوني وبحسب تصنيف الاتحاد الاوروبي.

ومن أبرز لقاءات الجولة الاولى ايندهوفن الهولندي مع سبورتينغ البرتغالي، كلوج الروماني مع لاتسيو الايطالي، رين الفرنسي مع سلتيك الاسكتلندي، رينجرز الاسكتلندي مع فينورد الهولندي، بورتو البرتغالي مع يونغ بويز السويسري وقره باغ الاذربيجاني مع اشبيلية الاسباني، ويقام نهائي المسابقة في مدينة غدانيسك البولندية في 27 أيار/مايو 2020. (أ ف ب)