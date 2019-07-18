آرسنال يتغلب على بايرن ميونيخ في كأس الأبطال الدولية

عمان – الغد – حقق آرسنال الإنجليزي فوزاً مثيراً على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الخميس على ملعب “ديجنيتي هيلث سبورتس بارك” بمدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وجاء الهدف الأول لـ “الغانرز” بنيران صديقة بعدما سجل لاعب بايرن ميونيخ لويس بوزنانسكي هدفاً بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49، ليمنح التقدم للخصم.

لكن “النادي البافاري” تمكن من إدراك التعادل عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71، قبل أن يعود آرسنال للتقدم مجددا بهدف ثان جاء بتوقيع إدوارد نيكيتاه عند الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.