“آسيوي التايكواندو” يعلن إقامة التصفيات المؤهلة للأولمبياد في آذار

خالد المنيزل

عمان – حدد الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، الفترة ما بين 26-28 آذار (مارس) المقبل، موعدا رسميا لإقامة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 في عمان، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر المرئي والمسموع أمس، برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو كيم ميونغ، وبحضور أمين السر والناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات.

وثمن الاتحاد الآسيوي في اجتماعه امس استضافة الأردن للتصفيات، مؤكدا ثقته بالكوادر الأردنية التي أثبتت انها قادرة على القيام بواجباتها على اكمل وجه، كما حدث سابقا في البطولات الدولية والآسيوية التي أقيمت في عمان.

وذكر العبداللات، أن الأردن جاهز لتنظيم التصفيات في الموعد المطلوب، حيث يكون الاتحاد قد أكمل الاستعدادات لهذا الحدث الكبير، وطالب الاتحادين الآسيوي والدولي بالتواصل مع الاتحاد الأردني لمعرفة الشروط والمتطلبات اللازمة من أجل الأخذ بها قبل وخلال وبعد إجراء التصفيات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

وأضاف العبداللات، أن الاتحاد الأردني اشترط أن يكون الموعد قابلا للتغيير بناء على القرارات التي تتخذها الدولة تبعا لتطورات وباء فيروس كورونا.

وقال العبداللات، ان تحديد الموعد يعني وضع خطة متكاملة من قبل الجهاز الفني والتدريبي للمنتخبات الوطنية، تتخللها معسكرات مغلقة، وتتم دعوة عدد من الفرق للمشاركة فيها من أجل الوصول الى الجهازية الكاملة.

وتكتسب التصفيات الآسيوية أهمية كبيرة للأردن، الذي يسعى للحصول على بطاقتين من البطاقات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد والبالغة 16 بطاقة، حيث يحق للأردن المشاركة بلاعبين ولاعبتين في التصفيات.

ويشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، 120 لاعبا ولاعبة، بمعدل 16 لاعبا ولاعبة في كل وزن من الأوزان الرسمية، ويتأهل من خلال التصفيات 16 لاعبا آسيويا للنهائيات، وهم اللاعبون الحائزون على المركزين الأول والثاني في كل وزن من الأوزان الثمانية المعتمدة.

كيم يشيد بالأردن

أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو كيم ميونغ بتطور التايكواندو في الأردن، وتعاون الاتحاد التام مع الاتحاد الآسيوي خلال الفترة الماضية، من خلال استضافة العديد من البطولات، التي اكتسبت صفة الامتياز، من خلال التقارير التي كتبها مندوبو الاتحادين الآسيوي والدولي.

وأضاف، أن إصرار الأردن على استضافة البطولة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، هو سر نجاح الكوادر الأردنية التي أثبتت قدرتها على التصدي والنجاح في كثير من المواقع، التي عملوا فيها خلال البطولات الدولية والآسيوية الماضية.

تمديد معسكر المنتخب

قرر اتحاد اللعبة، تمديد معسكر المنتخب الوطني المغلق للتايكواندو أسبوعا آخر، من اجل منح اللاعبين والجهاز التدريبي فرصة كافية لتحسين وتطوير مستوياتهم البدنية والفنية.

يذكر أن المعسكر المغلق يقام في احد فنادق العاصمة عمان، ويشارك فيه اللاعبون واللاعبات: ويضم المنتخب الوطني للتايكواندو عددا من اللاعبين واللاعبات، الذين تم اختيارهم حسب أوزانهم وهم: لؤي حميدان وزن 54 كغم، زيد حلواني لوزن 58 كغم، ورد عثمان لوزن 63 كغم، زيد مصطفى لوزن 68 كغم، فهد عمار لوزن 74 كغم، صالح شرباتي لوزن 80 كغم، أنس الصادق لوزن 87 كغم.

منتخب النساء وتمثله اللاعبات: أنوار الزيود ورؤى مسامح لوزن 46 كغم، عنود مكناي لوزن 49 كغم، يارا ياسين لوزن 52 كغم، حلا ملكاوي لوزن 57 كغم، نتالي الحميدي لوزن 62 كغم، جوليانا الصادق وجوليان الصادق لوزن 67 كغم.

وهذا المعسكر الثاني بعد معسكر روسيا الذي أقيم خلال العام الحالي واستمر لأكثر من 3 شهور.