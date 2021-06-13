“آسيوي التايكواندو” يعيد جدولة بطولاته المقبلة

عمان – الغد – قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اعادة جدولة بطولات الاتحاد الاسيوي للعام المقبل، خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الأحد في بيروت برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي كيوسوك لي، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الاسيوي وعضو المكتب التنفيذي، ونائب رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو ذيب الكردي، وأمين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات.

وتقرر اعتماد إقامة البطولة الآسيوية 25 في كوريا الجنوبية، وإقامة بطولة كأس الرئيس في ايران، وتأجيل بطولتي اسيا للناشئين والاشبال المقررتين العام الحالي لتقامان العام المقبل في منغوليا.

وذكر امين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات انه تم استعراض التعديلات الجديدة على انتخابات الاتحاد الدولي، والطلب من الدول ارسال اسماء مرشحيها، من أجل التوافق على تسمية مندوبي اسيا في الانتخابات المقبلة، حيث اعتمد الاتحاد الدولي مندوبين عن كل قارة، الى جانب بقية الترشيحات الخاصة بالاعضاء السابقين، وتمت المصادقة على التقرير المالي لعام 2020 وموازنة العام 2021.