“آسيوي القدم” يؤكد العمل بروح الفريق من أجل حقبة جديدة مليئة بالمنجزات

عمان- الغد- ترأس الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الآسيوي الذي عقد أمس في العاصمة البحرينية المنامة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وصادق المكتب التنفيذي بالإجماع على تشكيل مجموعة عمل متخصصة لكرة القدم الاحترافية، وذلك من أجل متابعة عملية تطوير مسابقات الأندية في القارة، بما توافق مع القرارات الصادرة العام الماضي عن لجنة المسابقات.

وقرر المكتب التنفيذي تعيين الفلبيني ماريانو ارانيتا عضو مجلس الفيفا رئيسا للجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر، على ان يتم الإعلان في وقت لاحق عن بقية أعضاء اللجنة.

كما صادق المكتب التنفيذي على مقترح الرئيس، بتعيين السيد زاو زاو من ميامار نائباً أول لرئيس الاتحاد.

وكان الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي وهنأهم على نيلهم ثقة الجمعية العمومية مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد لوضع حجر الأساس لحقبة جديدة من المنجزات التي تعزز مكانة وقيمة كرة القدم الآسيوية على مختلف الأصعدة.

وأضاف: “نحن نريد تأكيد إقامة كأس آسيا 2023 في قطر وفق أعلى المعايير، كي تبقى في الذاكرة كأفضل نسخة في تاريخ البطولة، وبالتالي فإن إطلاق اللجنة المنظمة لكأس آسيا يعبر عن رغبتنا الجامحة بتهيئة الأرضية الصلبة لتنظيم بطولة تجلب الفخر لأسرة الكرة الآسيوية”.

وأكد آل خليفة أهمية تأسيس مجموعة عمل كرة القدم الاحترافية قائلا:” نحرص دوما على الارتقاء ببطولات الاندية الآسيوية، وبالتالي فإن تأسيس مجموعة عمل كرة القدم الاحترافية يعتبر خطوة في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح، وذلك عقب المصادقة على التغييرات الهيكلية الاستراتيجية في مسابقات الأندية بالاتحاد نهاية العام الماضي”.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي صادقت على مجموعة من المبادرات الهيكلية، بما في ذلك استحداث نظام جديد لمسابقات الأندية، ورفع عدد اللاعبين الأجانب في الأندية، ورفع المخصصات المالية، وذلك من أجل التمهيد لدخول عصر جديد من التطوير، وقد تم اعتماد هذه التعديلات من قبل المكتب التنفيذي في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022.

وتم تكليف مجموعة عمل كرة القدم الاحترافية بتقديم الإرشاد والدفع نحو مجموعة متنوعة من الإصلاحات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الفني، وتحقيق قيمة تجارية أعلى، بما يرتقي الى تطلعات جماهير كرة القدم في قارة آسيا.