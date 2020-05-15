“آسيوي اليد” يحدد موعدا جديدا لبطولة الشباب

بلال الغلاييني

عمان – قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة اليد، تحديد موعدا جديدا للبطولة الآسيوية للشباب، والتي تقام في مدينة شيراز الإيرانية، وحسب الموعد الجديد، فأن البطولة ستقام خلال الفترة من 6 ولغاية 15 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بدلا من الموعد السابق المقرر لها.

ويأتي هذا القرار بسبب تفشي فايروس كورونا في انحاء دول العالم، وأثره الكبير على تعطل الحياة الرياضية، وايقاف النشاطات والفعاليات الرياضية، التي بعثرت روزنامة البطولات، حيث اضطر الاتحاد الآسيوي إلى تأجيل اغلب بطولاته التي تقام العام الحالي.

وكان الاتحاد الأردني اعلن في وقت سابق عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في هذه البطولة، وقد بدأ برنامجه التدريبي منذ فترة، خصوصا التي سبقت توقف النشاطات الرياضية، وحاليا يخضع اللاعبون إلى التدريبات المنزلية للحافظ على الجاهزية البدنية، باشراف الجهاز الفني المكون من المدربين مهند المنسي وابراهيم البحيري.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo