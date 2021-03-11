“آسيوي اليد” يكشف عن الفرق المشاركة ببطولة الأندية أبطال الدوري

بلال الغلاييني

عمان- كشف الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الذي يتخذ من العاصمة الكويتية مقرا دائما له، عن هوية الفرق التي ستشارك في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري الـ23، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 20 ولغاية 31 أيار (مايو) المقبل.

ويشارك في البطولة التي تعد مؤهلة إلى بطولة العالم للأندية 13 نادياً: العربي والدحيل (قطر)، والكويت والسالمية (الكويت)، والوحدة ومضر (السعودية)، وكيرمان وشاهد كرزون (إيران)، ومجيس العماني، والنجمة البحريني، والشارقة الإماراتي، والقطن اليمني، وأوزبكستان الأوزبكي.

وتعد هذه البطولة الوحيدة التي قرر الاتحاد الآسيوي إقامتها العام الحالي، في الوقت الذي قرر فيه إلغاء بطولتي الشباب والناشئين، مثلما قرر تأجيل البطولة الشاطئية للناشئين والناشئات، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة إلى العام المقبل 2022، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الإصابات، ما سبب إرباكا للاتحاد الآسيوي، خصوصا وأن بطولاته كافة تعد تأهيلية إلى بطولات العالم.

وللمرة الخامسة على التوالي، تغيب الفرق الأردنية عن المشاركة في هذه البطولة، حيث يبرز الموضوع المالي والتكلفة العالية التي تترتب على الفرق المشاركة، من أبرز الأسباب التي أجبرت الفرق الأردنية على عدم التواجد في هذه البطولة، حيث أبدى النادي العربي رغبته في المشاركة بعد تتويج فريقه بلقب دوري أندية الدرجة الأولى مؤخرا، إضافة إلى الأسباب الأخرى ومن بينها الظروف الصحية التي تشهدها البلاد والناجمة عن جائحة كورونا، والتي أسهمت جميعها بغياب الفرق الأردنية عن التواجد في هذا الاستحقاق الآسيوي.

وفي الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الآسيوي إقامة البطولة في موعدها المحدد وتحديد مدينة جدة السعودية مكانا لاحتضان المنافسات، إلا أن البطولة ما تزال مهددة بالتأجيل نظرا لما تشهده الدول من تزايد في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، وهذا ما أكده مصدر مطلع في الاتحاد الآسيوي، الذي أشار إلى أن الإجراءات المشددة التي بدأت الدول باتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ربما تدفع الاتحاد الآسيوي لاتخاذ قرار بتأجيل البطولة أو حتى إلغائها.