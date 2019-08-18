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آشلي كول يعلن اعتزال كرة القدم للانتقال الى التدريب – فيديو

منذ 28 دقيقة

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لندن – أعلن الظهير الدولي الانجيزي السابق آشلي كول الاحد اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء عقده مع دربي كاونتي من الدرجة الأولى في حزيران (يونيو)  الماضي، وذلك من أجل الانتقال للتدريب.

وافاد لاعب ارسنال وتشلسي السابق البالغ من العمر 38 عاما شبكة “سكاي سبورتس” أنه “بعد تفكير عميق حان الوقت للاعتزال والتطلع قدما للفصل الجديد من مسيرتي”.

واحرز كول 13 لقبا كبيرا خلال مسيرته، بينها ثلاثة في الدوري الانكليزي الممتاز، وهو كان ضمن تشكيلة ارسنال التي احرزت لقب الدوري موسم 2003-2004 دون أن تتلقى أي هزيمة، بعد لقب اول مع النادي اللندني موسم 2001-2002 أيضا.

وغادر كول ارسنال عام 2006 للانضمام الى الجار تشلسي حيث لعب معه حتى عام 2014، واضاف الى سجله مع نادي غرب لندن العديد من الالقاب من بينها الدوري (2010) ودوري ابطال اوروبا (2012) والدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” (2013) خلال 8 أعوام مع الـ”بلوز”.
وتنقل كول بعد مغادرته ملعب “ستامفورد بريدج” عام 2014 بين عدة اندية، فالتحق بروما الإيطالي (2014-2016) ولوس انجليس غالاكسي الاميركي (2016-2018) واخيرا دربي كاونتي من الدرجة الأولى الإنكليزية، حيث لعب باشراف زميله السابق ومدرب تشلسي الحالي فرانك لامبارد.
ودافع كول عن الوان منتخب “الاسود الثلاثة” في 107 مباريات دولية، وهو أحد تسعة لاعبين خاضوا أكثر من 100 مباراة مع المنتخب الوطني. – (أ ف ب) 

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