آشلي كول يعلن اعتزال كرة القدم للانتقال الى التدريب – فيديو

لندن – أعلن الظهير الدولي الانجيزي السابق آشلي كول الاحد اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء عقده مع دربي كاونتي من الدرجة الأولى في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك من أجل الانتقال للتدريب.

Great in attack as well as defence 👏👏 Thank you for the memories, Ashley Cole pic.twitter.com/3H0F952WrE — Premier League (@premierleague) August 18, 2019

Ashley Cole retires from football. One of a handful of English players in the history of the game, who was in the world’s top 3 in his position for 10 years+. Also one of the pioneers of the modern forward-thinking full back in the early 2000s. True legend of the sport 👏👏👏 pic.twitter.com/2EmvZBDXjg — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) August 18, 2019

وافاد لاعب ارسنال وتشلسي السابق البالغ من العمر 38 عاما شبكة “سكاي سبورتس” أنه “بعد تفكير عميق حان الوقت للاعتزال والتطلع قدما للفصل الجديد من مسيرتي”.

Ashley Cole has announced his retirement from professional football.

Earlier this year he spoke to @JPercyTelegraph for his first sit-down interview with a British newspaper for 14 years https://t.co/BHw556WnMr — Telegraph Football (@TeleFootball) August 18, 2019

واحرز كول 13 لقبا كبيرا خلال مسيرته، بينها ثلاثة في الدوري الانكليزي الممتاز، وهو كان ضمن تشكيلة ارسنال التي احرزت لقب الدوري موسم 2003-2004 دون أن تتلقى أي هزيمة، بعد لقب اول مع النادي اللندني موسم 2001-2002 أيضا.

وغادر كول ارسنال عام 2006 للانضمام الى الجار تشلسي حيث لعب معه حتى عام 2014، واضاف الى سجله مع نادي غرب لندن العديد من الالقاب من بينها الدوري (2010) ودوري ابطال اوروبا (2012) والدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” (2013) خلال 8 أعوام مع الـ”بلوز”.

وتنقل كول بعد مغادرته ملعب “ستامفورد بريدج” عام 2014 بين عدة اندية، فالتحق بروما الإيطالي (2014-2016) ولوس انجليس غالاكسي الاميركي (2016-2018) واخيرا دربي كاونتي من الدرجة الأولى الإنكليزية، حيث لعب باشراف زميله السابق ومدرب تشلسي الحالي فرانك لامبارد.

ودافع كول عن الوان منتخب “الاسود الثلاثة” في 107 مباريات دولية، وهو أحد تسعة لاعبين خاضوا أكثر من 100 مباراة مع المنتخب الوطني. – (أ ف ب)