آشلي كول يعلن اعتزال كرة القدم للانتقال الى التدريب – فيديو

لندن – أعلن الظهير الدولي الانجيزي السابق آشلي كول الاحد اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء عقده مع دربي كاونتي من الدرجة الأولى في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك من أجل الانتقال للتدريب.

Thank you for the memories, Ashley Cole pic.twitter.com/3H0F952WrE

Great in attack as well as defence 👏👏

Ashley Cole retires from football.

One of a handful of English players in the history of the game, who was in the world’s top 3 in his position for 10 years+.

Also one of the pioneers of the modern forward-thinking full back in the early 2000s.

True legend of the sport 👏👏👏 pic.twitter.com/2EmvZBDXjg

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) August 18, 2019