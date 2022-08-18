آلاء القريني نجمة دفاع الكرة النسوية وأول قائدة لمنتخب “النشميات”

يحيى قطيشات



عمان- تعد قائدة المنتخب النسوي المعتزلة ، ونجمة فريق شباب الأردن الاء القريني، واحدة من أفضل اللاعبات في تاريخ الكرة النسوية الأردنية، وسجلت مع المنتخب النسوي وفريق شباب الأردن، إنجازات متنوعة، وساهمت في فوز المنتخب الوطني بأكثر من لقب في بطولات غرب اسيا ،وتأهل المنتخب الى نهائيات بطولة الشابات والمركز الثالث في بطولة الصالات وشاركت مع زميلاتها في المنتخب في البطولة الاسيوية التي جرت في قطر وقادت الاء فريقها شباب الاردن الى الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري سنوات طويلة والفوز بلقب بطولة نادي عمان الدولية.

وتنطبق عبارة “فرخ البط عوام”، على الاء عثمان القريني بنت المعلق الرياضي عثمان القريني، الذي كان لاعباً ومدربا وإعلاميا وأول مدرب يجلب بطولة الدوري العام لفريق الوحدات عام 1980.

القريني نجمة الدفاع الأردني، وخريجة كلية الصيدلية بالجامعة الأردنية، سارت على درب الابداع في المجالين الرياضي والعلمي، تحدثت في لقاء مع ” الغد” عن ابرزت المحطات في مسيرتها الرياضية.

الفضل لوالدي.

اعتبرت آلاء أن الفضل في تألقها الرياضي يعود لوالدها لدعمه الكبير لها، حيث يعود الفضل له في ممارستها كرة القدم، فهو زرع فيها مبادئ أساسية هي الروح الرياضية، الاتزان، المحبة، الاخلاق، التحدي، التواضع، كما انه ساعد في صقل موهبتها من خلال توجيهاته وخبرته كلاعب ومدرب، كما شكرت الاء والدتها التي توفر دائماً لها الجو المثالي لممارسة الرياضة.

البداية من الجامعة الأردنية، والإنجاز في شباب الأردن

تروي القريني حكاية البداية مع كرة القدم، حيث كانت انطلاقة النجمة الاردنية عبر فريق سيدات الجامعة الأردنية عام 2001 ، في عمر 12 سنة، عندما دعتها زميلتها نسرين مفلح للانضمام للفريق ولقيت القريني عناية كبيرة من الدكتورة نهاد البطيخي ومدربها حلمي طه. وفرضت آلاء حضورها في ملاعب الكرة النسوية بفضل مهاراتها العالية لتصبح واحدة من نجمات اللعبة.

وانتقلت القريني بعد ذلك لتمثيل نادي شباب الاردن المشكل حديثاً، فبدأت تشهد تألقاً اضافياً بعد ان حظيت باهتمام من مدرب الفريق ماهر ابو هنطش فأصبحت آلاء القلعة التي تتكسر عليها هجمات الفرق المنافسة.

وتقول القريني، شباب الأردن البيت الذي جمعني مع زميلاتي، ستيفاني النبر، شروق الشاذلي، سوسن الحساسين، ياسمين خير، وعد الرواشدة، بقيادة الكابتن ماهر أبو هنطش، ودعم ومساندة رئيس النادي سليم خير، الفريق الذي يعيش كأسرة واحدة ساهمت في تألق الفريق وتحقيقه البطولات. وحققنا مع فريق شباب الأردن، إنجازات محلية وعربية، وسيطر الفريق على ألقاب البطولات من دون منازع، وشارك في بطولات عربية.

أول قائدة “للنشميات”

تفتخر الكابتن الاء القريني، انها اول قائدة لمنتخب ” النشميات”، وتقول : بدأ تجميع المنتخب عام 2004، وكنت اول كابتن له، وهذا يشكل فخرا لمسيرتي في الملاعب، وعشنا أجواء عائلية، ونجحنا في الفوز بلقبي بطولتي غرب اسيا الأولى والثانية، وذلك بفضل ورعاية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة.

وقالت: تشرفت بتمثيل المنتخب أكثر من 8 سنوات، شكلت أياما جميلة ورائعة في حياتي الرياضية، وتوجتها الإنجازات. وعلمني الالتزام والإصرار والتفاني، وساهم في نجاح حياتي العملية، ووصولي الى مراكز متقدمة بالشركة التي اعمل بها حاليا بسويسرا.

أوائل

تقول القريني، اول مباراة في تاريخي مع فريق الجامعة الاردنية امام فريق يمثل اتحاد الرياضة للجميع، اما اول مباراة لعبتها مع فريق شباب الاردن فكانت مع الارثوذكسي في بطولة نادي عمان.

الأجمل

اما المباريات الجميلة في مسيرة آلاء القريني فهي كثيرة لكن مباراة المنتخب النسوي مع نظيره المنتخب الإيراني، في نهائي بطولة غرب اسيا 2005، وانتهت اردنية بهدفين لواحد، حتى شهدت الدقائق الأخيرة الانفراد بالمرمى والتسديد، لكن توفيق الله ساعدني في منع الهدف الإيراني.

ومع فريق شباب الأردن امام فريق الأرثوذكسي، والتي جرت بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام ضمن بطولة نادي عمان هي الاجمل بالإضافة الى مباراة شباب الاردن مع عمان على كأس الاتحاد التي فاز بها فريق شباب الاردن.

موقف طريف

وتتطرق آلاء القريني الى بعض المواقف الطريفة خلال ممارستها للرياضة فتقول في احدى مباريات فريق شباب الاردن مع عمان حاولت تسديد الكرة لكنني لم أستطع وسددت قدمي في الهواء وسقطت على الارض في موقف مضحك كما انه في البطولة الأخيرة.

وتروي القريني موقفا اخر، في مباراة المنتخب مع منتخب تايوان ، في تصفيات كأس العام 2007، كنت انا وزميلاتي وعد الرواشدة، تحت ضغط الهجوم الكاسح من مختلف المحاور، وبين الشوطين دار حديث بينا هل نستطيع ان نكمل اللقاء، فقد لعبنا شوطا عن 3 مباريات، ومن هجمة مرتدة فوزنا بهدف وحيد.

أصعب موقف

تؤكد قائدة المنتخب النسوي الاء القريني، ان أصعب موقف في حياتي، اعتزالها اللعب نهائيا، بعد مشوار حافل مع المنتخب ونادي شباب الاردن. وقالت انها اتخذت قرار الاعتزال الصعب بعد تفكير عميق ومشاورات، قبل ان تبلغ إتحاد الكرة بقرارها رسميا.

وتقول القريني ، ودعت الملاعب رسميا في أواخر العام 2010، في مباراة ودية جمعت منتخب النشميات مع المنتخب التونسي، برعاية سمو الأمير ريم علي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث شهدت الدقيقة العاشرة من المباراة مراسم سلمت قميصها الذي يحمل الرقم (20) إلى اللاعبة نتاشى النبر.