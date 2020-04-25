آلاف الأطباء يباشرون العمل في عياداتهم الخاصة غدا

محمد الكيالي

عمان – يتوجه غدا، الآلاف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، لفتح عياداتهم الخاصة، بعد أن تم إغلاقها منذ أكثر من شهر امتثالا لأمر الدفاع الذي تم الإعلان عن العمل به إثر تفشي وباء كورونا في العالم ومنه الأردن.

وكان قد سبق إعلان الحكومة، السماح لأصحاب العيادات الخاصة لعودة عياداتهم للعمل غدا، إعلان آخر الأسبوع الماضي، للسماح بأطباء الأسنان والأطباء البشررين بمزاولة عملهم، إلا أن ظروفا لوجيتسية منعت وزارة الصحة حينها بالسماح لهم بالعمل وقتها.

يذكر أن هناك نحو 11 ألف طبيب يعملون في القطاع الخاص، 70 % منهم يمكلون عيادات خاصة، من أصل 24 ألف طبيب وطبيبة هم أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

اللجنة العلمية في نقابة الأطباء، أصدرت بروتوكولا وقائيا لفتح العيادات، يتوجب على الطبيب ومن يساعده مراعاة 12 شرطا يلتزم بها المرضى.

وأشار البروتوكول إلى ضرورة ضمان جلوس المرضى متباعدين بتحديد المقاعد المخصصة للجلوس، وتوفير المواد المعقمة لليدين في مكان واضح للمرضى يستخدمونها بمجرد دخول العيادة وقبل لمس أي شيء.

ويطالب البروتوكول بتنظيف مرافق العيادة يوميا بأدوات معقمة بما فيها دورة المياه وبعد انتهاء فترة الكشف، ودخول المريض وحده أو مع مرافق واحد فقط، إلى غرفة الطبيب، إضافة للانتظار بين كل مريض والذي يليه مدة زمنية تكفي لتغيير غطاء سرير الفحص ومسح الأسطح التي لامسها المريض بمادة معقمة.

ويشدد بروتوكول نقابة الأطباء، على ضرورة التزام الطبيب ومن يساعده بالحفاظ على مسافة مترين أثناء التعامل مع المريض، إلا إذا اقتضت حاجة الفحص السريري غير ذلك، إضافة إلى ضرورة توفير الطبيب لكمامات جراحية للمريض إن استطاع، وأنه في حال وجود كدخلين للعيادة يستخدم أحدهما للدخول وتوجيه المريض للخروج من الآخر.

ويؤكد على ضرورة مراعاة عند استخدام المكيفات، توجيه شفراته للأعلى مع وضع مروحته على الحد الأدنى، وتجنب الطبيب إجراء أي عمل جراحي جديد في العيادة تحت التخدير الموضعي أو بدونه ويحول عندها المريض إلى المستشفى ويستثنى من ذلك غيار جروج ما بعد العمليات إذا كان الغيار بسيطا ولا يتطلب أي تخدير.

ويدعو البروتوكول إلى تقصي وجود أعراض مختملة بإصابات كورونا (حرارة، سعال، ضيق في التنفس، إرهاق) وذلك عند الحجر المسبق عبر الهاتف، وأنه على الطبيب، توجيه الحالات إن وجدت إلى الطوارئ وإرشاد المريض إلى الجهات المختصة.

وفي ذات السياق، كانت نقابة أطباء الأسنان، قد وضعت بروتوكولها الخاص منذ عدة أسابيع، استعدادا لفتح عياداتها الخاصة.

وقال نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، إن النقابة وضعت بروتوكولا قابلا للتحديث وفق معطيات الفيروس، وإن التداخل العلاجي يتم فقط للحالات الطارئة التي لا يمكن علاجها بالأدوية وهي التهابات العصب السني والالتهابات الفموية الحادة والكسور السنية.

ولفت القدومي، إلى أنه وعند عند وصول المريض للعيادة، يتم تسجيل المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة وتسجيل السيرة المرضية له أو تسجيل أي اعراض متعلقة بفيروس كورونا.

وأوضح أن طبيب الأسنان سيستفسر عن أي مخالطة سابقة للمريض بأي شخص مصاب بالفيروس وتسجيل الأعراض المصاحبة للشكوى الحالية التي يعاني منها مع تدوين كافة التفاصيل المتعلقة بكل حالة مرضي على حدة، لافتا إلى أن نحو 3500 عيادة طب وجراحة أسنان خاصة ستباشر عملها يو غد.