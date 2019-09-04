آلاف الدنانير جوائز رابحي حملة تسوَّق واربح في سيتي مول

عمان – لم يعد جديداً على زبائن سيتي مول أن يسمعوا عن انضمام رابحين جدد في حملة تسوق واربح التي تقيمها الوجهة المفضلة شهرياً حتى نهاية العام الجاري.

وللشهر السادس على التوالي، استطاع 7 متسوقين محظوظين أن يربحوا جوائز سيتي مول الشهرية وذلك عن طريق تسوقهم بقيمة 100 دينار أو أكثر وتسجيل فواتير الشراء عند مركز خدمة الزبائن. فائزو الجولة السادسة هم: ريمة الكيلاني، عمر الجلاد، سمر بشارة، فرج نجار وعلي عبد، وفازوا بقسائم شرائية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، في حين فاز أحمد عبد الحميد ومريم الوهر باشتراك سنوي في جولدز جيم.

وما تزال الفرصة متاحة أمام جميع زبائن سيتي مول الراغبين بالانضمام لمجموعة الفائزين ضمن حملة تسوّق واربح وذلك بتسوقهم بقيمة 100 دينار أو أكثر وتسجيل فواتير الشراء عند مركز خدمة الزبائن، ليفوز 7 رابحين بالجوائز الشهرية بالإضافة إلى فرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية العام؛ سيارة جاكوار F-PACE 2019.

وهنّأت مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في سيتي مول الفائزين الجدد قائلة: “يسعدنا أن نرى ابتسامة زبائننا دائماً خصوصاً عند فوزهم بجوائزنا القيّمة، لنكن في سيتي مول المقصد الأول للمتسوقين في عمّان لتلبية كافة احتياجات جميع أفراد الأسرة، من محلات تجارية من أشهر العلامات العالمية ومراكز خدمات لمختلف القطاعات. حملة تسوّق واربح شاركت العشرات من الرابحين بهجتها منذ مطلع العام وسنستمر بهذا النهج حتى نهاية العام كامتنان وشكر من سيتي مول الى زبائنه على ولائهم الدائم والمستمر”