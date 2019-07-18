آلاف المشجعين يتابعون تدريبات ريال مدريد في “مونتريال”

مونتريال – تابع آلاف المشجعين من المدرجات تدريبات لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، في اليوم السابع بالاعداد للموسم الجديد في “مونتريال” بكندا، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على ملعب “سابوتو”.

وشارك كل اللاعبون في الإحماء قبل التدريب بالكرة، عدا سيرخيو راموس ودي لا فوينتي، اللذين عملا داخل المنشآت وبراهيم دياز الذي يواصل تعافيه، حيث خاض اللاعبون مباراة صغيرة في نهاية التدريبات أمام الجمهور.

ولا يزال يتعين على المدرب الفرنسي أن يبحث مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه انخيل سانشيز قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف النادي الموسم القادم. (إفي)